Flemming Østergaard er stadig vred: »Den behandling, jeg fik, kan jeg aldrig tilgive«

Flemming Østergaard er ikke en mand, der finder det let at tilgive.

Det gælder for forretningsfolk, der har vendt ham ryggen. Det gælder for de journalister, der gravede i forholdene i FCK-ejeren Parken under hans lederskab. Og for dem, der tog et højt skattet æresmedlemskab af fodboldklubben fra ham.

Men mest af alt, er han vred over, at det danske retssystem endte med at dømme ham for kursmanipulation og sende ham i fængsel.

»Den behandling, jeg fik af systemet, kan jeg aldrig tilgive. Den sidder så dybt i mig. Jeg er stadig vred,« siger han.

Berlingske har mødt Flemming »Don Ø« Østergaard til et interview om tilgivelse. Østergaard, der fyldte 75 år under sin afsoning, siger, at han på »sine gamle dage« har oplevet et samfund, som han er »mere end chokeret over«.

Selv om domme i både byretten og landsretten afgjorde klart, at Østergaard som bestyrelsesformand var skyldig i tilskyndelse til kursmanipulation med Parken-aktier, anerkender Østergaard ikke dommene og erklærer sig fortsat uskyldig.

Flemming Østergaard »Jeg har ikke mistet venner, udover politikere. Mange politikere, som jeg været sammen med, som nærmest sloges om at sidde ved siden af mig i Parken, så de kunne komme i fjernsynet, de er væk. Men jeg vidste jo i forvejen, hvem der var rygklappere.«

I dag har han »ingen som helst respekt« for retssystemet. Ikke et øjeblik undervejs havde han »fantasi til at tro«, at han ville blive dømt.

Men det gjorde han. I dag fortryder han, at han ankede dommen fra byretten i 2015.

For landsretten hævede straffen i 2017 til halvandet års fængsel og konfiskerede ni millioner kroner. Nu var han ikke længere kun vred, han var også chokeret.

»Det skulle jeg aldrig have gjort. At det udmøntede sig i, at straffen blev fordoblet, og jeg pludselig fik en stor millionbøde. Forskellene på de to domme var helt grotesk,« mener han.

Konkret stod der i dommen, at Østergaard havde »bemyndiget, besluttet, instrueret og tilskyndet« daværende Parken-direktør Jørgen Glistrup til at foretage købsordrer og handler, som fik kursen til ligge på et unormalt eller kunstigt niveau i forhold til aktiens egentlige markedsværdi. Også Glistrup erklærer sig trods dom uskyldig.

Mistanken om kursmanipulation blev kendt i offentligheden som følge af afsløringer i pressen og en bog om sagen. I 2010 meldte Finanstilsynet Parken til politiet. Østergaard mener omvendt fortsat i dag, at pressen undervejs var fuld af »løgnehistorier« og var »langt ude på overdrevet«.

Ægte tæpper og kunst under afsoning

Dommen i Østre Landsret sendte Østergaard på afsoning i et af Kriminalforsorgens åbne fængsler, Pension Engelsborg i Lyngby. Han begyndte sin afsoning i sommeren 2018. Undervejs fik han konstateret kræft i næsen og fik 23 kemobehandlinger på Rigshospitalet. I dag går han jævnligt til kontrol.

Afsoningen forsøgte Østergaard at gøre så behagelig som mulig med ægte tæpper på gulvene og kunst på væggene. I begyndelsen fik han så mange besøg, at »han var ved at blive idiot,« siger han.

»Ved hvert førstegangsbesøg skulle du fortælle hele forløbet, vise rundt, hilse på de andre fanger og så videre,« siger han.

Han var glad for at opleve, at så mange havde lyst til at stå ved venskabet med ham.

»Jeg har ikke mistet venner, udover politikere. Mange politikere, som jeg været sammen med, som nærmest sloges om at sidde ved siden af mig i Parken, så de kunne komme i fjernsynet, de er væk. Men jeg vidste jo i forvejen, hvem der var rygklappere,« siger han.

Farvel til æresmedlemskab

Retssagerne og dommene gjorde særligt ondt på Østergaard, fordi formandsposten i Parken var langtfra blot et job for Østergaard, der efter eget udsagn er »idrætsidiot«.

I starten af 2010 meddelte Østergaard, at han ikke ville genopstille til bestyrelsen. Han pegede blandt andet på, at de seneste måneders »fokus på min person har været meget krævende og efter min mening unuanceret«. Hans exit kom i kølvandet på en voksende konflikt med flere storaktionærer.

Blandt andet rigmand og storaktionær i Parken Erik Skjærbæk mente, at Østergaard havde gældsat Parken ved at formøble millioner. Han har sagt til Børsen, at han fik kvalme over at læse eller høre Flemming Østergaard skamrose sig selv.

Østergaard har omvendt kaldt Skjærbæk for det »mest usympatiske menneske«, han har mødt. I dag har Østergaard ikke lyst til at rode op i konflikten.

For en stund kunne han dog varme sig ved, at han trods sit exit var blevet gjort til livslangt æresmedlem af F.C. København. Det gav ham fri adgang til kampene og til at være tæt på fodboldspillerne. Efter initiativ fra blandt andre storaktionæren Skjærbæk blev aftalen, der ifølge Østergaard var underskrevet af direktion og bestyrelse, imidlertid hurtigt revet over igen.

Æresmedlemskabet var tungt at miste, og Østergaard savner stadig at være tæt på spillerne, som han var engang.

»Jeg kunne sagtens have anlagt en retssag; jeg ville have vundet den lige så let. Men jeg kunne ikke forestille mig at lægge sag an mod det firma, jeg selv havde bygget op. Så derfor valgte jeg stille og roligt at trække mig. Det er ikke noget, jeg går og spekulerer over. Jeg kommer stadig i Parken,« siger han.

Når han tænker sig om, er der faktisk en hel del ting gennem årene, som han har svært ved tilgive.

»Der er mennesker, som har svigtet på en eller anden måde, det kan være i forretninger eller privat, dem gider jeg hverken se eller tale med. En person, som har snydt mig og Kasper Basse fra Joe and The Juice, kom hen og ville omfavne mig. Der sagde jeg: Gå af helvede til, din store idiot!«

Forventer ikke selv tilgivelse

Østergaard har efter eget udsagn hukommelse som en elefant, når det kommer til den slags.

I 1986, da han lå på hospitalet efter en trafikulykke, oplevede han, at to underordnede direktører forlod virksomheden og startede deres eget.

»Det tilgiver jeg dem aldrig. De kom op trekvart år efter og fortrød. Der var jeg stenhård. Jeg spurgte dem, om de kunne se den dør, de var kommet ind ad. Det kunne de godt. Så kunne de også finde ud igen.«

Den oplevelse har sat sig spor.

»Som min kone sagde, gjorde det mere ondt på mig, end at jeg blev kørt ned. Jeg kunne simpelthen ikke forstå det,« siger han.

Det med tilgivelse går begge veje. Østergaard har svært ved at tilgive andre, men han går heller ikke rundt med et behov for, at andre skal tilgive ham:

»Nej. Jeg er ikke kristen, jeg går ikke i kirke. Jeg står op og siger, det skal være en god dag. Jeg arbejder vitterligt på at tænke positivt. Hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg blive idiot,« siger han.

Dommen havde ikke betydning for, om Østergaard måtte drive forretning, og han ser på ingen måde sig selv som pensionist. I sommer trådte han ud af en række bestyrelser, men han sidder fortsat i tre bestyrelser, flere advisory boards og er mentor. Og så arbejder han med et projekt om F.C. Københavns historie.

Sover godt om natten

Selv om Flemming Østergaard har svært ved at tilgive og glemme, så ser han sig selv som en, der hurtigt kommer videre.

Tror du nogensinde, du finder fred om hele forløbet om Parken?

»Jeg bliver jo hele tiden mindet om det. Men det er ikke sådan, at jeg ikke sover om natten,« siger han og uddyber:

»Det er ikke noget, jeg går og spekulerer over hele tiden. Jeg er god til at sige: Jeg kan ikke lave det om. Jeg hører til den type, at hvis du oplever noget, der ikke er sjovt, så kan du bruge det som erfaring,« siger han.

Østergaard sammenligner det med idrættens verden:

»For eksempel når vi taber en fodboldkamp; der er mange, de går helt ned med klarinetten. Det ærgrer mig da. Men jeg vil videre, tale om næste kamp. Kom videre! Der prøver jeg så vidt muligt at få det bedste ud af det.«