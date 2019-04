Domstol: Fair at bankmand blev fyret for at stjæle cykellås fra kollega

En ledende medarbejder i London-filialen i japanske Mizuho Bank er blevet fyret for at stjæle en cykellås, der har en værdi på under fem pund - svarende til under 50 danske kroner. Nu har en domstol i London afgjort, at det var en stjålne cykellås var en tilstrækklig begrundelse for fyring.

Det skriver erhvervmediet Bloomberg.

Den fyrede Marius Caracota var selv skuffet over rettens afgørelse og forklarer, at han var overbevist om, at det var hans egen cykellås, da han tilbage i november 2016 tog cykellåsen med sig.

Men den begrundelse køber Mizuho Bank ikke, som har fyret den britiske Marius Caracota på baggrund af tyveriet med begrundelsen om, at »bankansatte skal have et stærkt moralsk kompas«.

Marius Caracota er dog ikke enig i, at det er den relle begrundelse for hans fyring. Forud for det angivelige tyveri, havde den tidligere bankmand anmeldt mobning og potentielle lovbrud i banken.

Han forklarer sig:

»Ingen med så betydelig en løn, med min fejlfrie ansættelsestid og mange dokumenterede tilfælde af offentlig åndelig adfærd ville tage noget (fra banken red.), der ikke var deres,« siger han til Bloomberg og fortsætter: »Dertil at genstanden, der er blevet stjålet, har en værdi af fem pund, så mangler der et plausibelt argument for, at det er tyveri.«

Han beskriver retssagen som en »David og Goliat«-situation, idet han ikke selv havde en advokat og var oppe mod den verdensomspændende bank. Men banken holder fast i beslutningen og er tilfreds med retssagens udfald:

»Vi er glade for at kunne bekræfte, at domstolen enstemmigt har stemt i bankens favør,« har en talsperson ifølge Bloomberg udtalt.