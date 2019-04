Dansker står bag Spaniens hurtigst voksende tech-virksomhed

Janus Nielsen blev født på Frederiksberg i 1970, men tilbragte sin barndom i Ejby, 40 km uden for København. Han fik sin sudentereksamen på Solrød Gymnasium med matematik som speciale, og han er oprindeligt uddannet forretningsøkonom på Aalborg Universitet.

Igennem hele sit liv har Janus Nielsen været passioneret omkring sport, og han interesserede sig især for håndbold, styrketræniing og løb. Han var så dedikeret til håndbold, at han formåede at komme op på Håndboldligaen, den bedste række i den danske holdboldsturnering for mænd. Han mistede dog efterhånden interessen for spillet, da han ikke tænkte, at han kunne leve af det eller komme på landsholdet. Derfor besluttede han sig for at starte på en professionel virksomhedskarriere inden for IT, selvom han med sine egne ord ikke vidste meget om det.

Efterfølgende startede Janus Nielsen som elev på Jysks afdeling i Göteborg, Sverige, hvor han lærte alt om at drive en forretning. Efter fire år, hvor han stod for driften af tre-fire butikker i Sverige, kom han tilbage til Danmark og endte som nordisk regionschef for blandt andre Corel Corporation og Computer Associates. I 2003 besluttede han sig for med sin barndomsven at starte sin første selvstændige forretning, MYSecurityCenter.