Zuckerberg i opsigtsvækkende udmelding: Lovgiverne siger, at jeg har for meget magt - og ærlig talt er jeg enig

Facebooks grundlægger har brug for hjælp. I et debatindlæg i den amerikanske avis The Washington Post opfordrer Mark Zuckerberg verdens regeringer til at styrke lovgivningen til at holde giganterne ansvarlige for deres indhold.

»Lovgivere fortæller mig ofte, at vi har for meget magt over ytringsfriheden, og ærlig talt er jeg enig,« skriver den 34-årige Facebook-topchef.

Udmeldingen kommer i kølvandet på de seneste års skandalesager for Facebook, som tæller hvordan påvirkningskampagner fik indflydelse på det amerikanske præsidentvalg i 2017, lemfældig omgang med 87 millioner brugeres oplysninger i Cambridge Analytica-sagen i 2018 og senest, hvordan det sociale medie gjorde det muligt at livestreame under terrorangrebet i den newzealandske by Christchurch tidligere på måneden, hvor mere end 50 mennesker blev dræbt.

Efter terrorangrebet udgav Facebooks vicedirektør Sheryl Sandberg også en meddelelse i den lokale avis New Zealand Herald. Budskabet var, at man havde lukket den formodede terrorists Facebook- og Instagram-konti umiddelbart efter angrebet, men:

»Vi har (siden, red.) hørt, at vi må gøre mere - og det er vi enige i,« skrev Sandberg.

Nu tager topchefen ordet.

I det 6.500 anslag lange indlæg i Washington Post går Zuckerberg i konkreter med, hvad der kan gøres mere og opfordrer lovgivere og regeringer til at trække i arbejdstøjet inden for specielt fire områder: Skadeligt indhold, sikringen af valgintegritet, privatliv og deling af data mellem forskellige platforme.

Kort sagt er der tale om nogle af de mest fundamentale problemstillinger og største skandaler i Facebooks historie, specielt efter det amerikanske præsidentvalg i 2017 og Cambridge Analytica - og derfor også nogle områder, som Facebook til et vist punkt allerede har sat ind overfor, hvilket Zuckerberg også konsekvent nævner i sit indlæg.

Der kan dog stadig gøres endnu mere, lyder budskabet, og det er ikke kun virksomhederne, der skal til til bordet.

»Reglerne, som styrer internettet, har gjort det muligt for en generation af entrepernører, at bygge tjenester, som har forandret verden og skabt en masse værdi i folks liv,« skriver Zuckerberg:

»Nu er det tid til at opdatere disse regler.«