Washington er opslugt af Trumps mystiske telefonsamtale: Demokrater taler igen om rigsretssag

Demokraterne i Washington D.C. lugter blod.

For en hemmelig klage fra en whistleblower i den amerikanske efterretningstjeneste har de seneste dage sat gang i voldsomme spekulationer: Har Trump forsøgt at presse en fremmed magt til at blande sig i den amerikanske valgkamp?

Berlingske giver her et overblik over, hvad vi ved om sagen - og hvad vi endnu ikke ved.

Kort fortalt - hvad handler sagen om?

Midt i august skrev en anonym whistleblower i den amerikanske efterretningstjeneste en rapport om et »presserende ærinde.« Personen havde hørt eller set nogen højt oppe i den amerikanske regering opføre sig på en måde, der fik alarmklokkerne til at ringe.

Det præcise indhold i klagen er ukendt, fordi Det Hvide Hus ikke ønsker at offentliggøre den.

Amerikanske medier har dog fået kendskab til dele af klagen: Og de skriver, at den blandt andet handler om selveste præsidenten. Nærmere bestemt en telefonsamtale, som Donald Trump 25. juli havde med Ukraines nyvalgte præsident Volodymyr Zelenskyj.

Her skulle Donald Trump otte gange have bedt Zelenskyj om at undersøge korruptionsrygter om Hunter Biden - søn af Joe Biden, som kan blive Trumps rival ved præsidentvalget næste år.

Hvad mener demokraterne om samtalen?

De lugter blod. De mener, at præsidenten forsøger at bruge sit embede til at indsamle snavs på en rival. I løbet af weekenden har flere og flere demokrater talt om, at dette kan være sagen, der skal bringe Trump for en rigsret.

Afsløringen af telefonopkaldene har rejst bekymringer om mulig udenlandsk indblanding i det kommende amerikanske præsidentvalg - og vækker frygt for en gentagelse af valget i 2016, hvor Rusland forsøgte at påvirke valgresultatet.

Joe Biden beskylder Trump for at have begået »overvældende magtmisbrug«.

»Lad os gøre det klart. Donald Trump pressede en udenlandsk regering til at blande sig i vores valg. Det stritter imod alt, hvad USA står for,« skriver han på Twitter.

Let’s be clear, Donald Trump pressured a foreign government to interfere in our elections. It goes against everything the United States stands for.



We must make him a one-term president. — Joe Biden (@JoeBiden) September 22, 2019

Formanden for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, demokraten Adam Schiff, mener, at Trump nu har bevæget sig ind i territorium, der bør resultere i, at han sættes for en rigsret. Det vil dog kræve opbakning blandt flere republikanske kongresmedlemmer.

Hvad siger Trump selv?

Han bekræfter at have talt med Ukraines præsident, og at de to har talt om korruption. Men han affejer alle beskyldninger om, at han har forsøgt at overtale Zelenskyj til at lede efter skyts, der kan ramme Biden.

»Vi havde en god og ærlig snak. Den handlede mest om lykønskninger, men også meget om korruption.«

»Vi ville ikke have, at vores folk - som Joe Biden og hans søn - bedriver korruption, som allerede eksisterer i Ukraine,« sagde Trump søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Donald Trump tilføjer, at han håber, at en transskribering af telefonsamtalen bliver lagt frem.

Now the Fake News Media says I “pressured the Ukrainian President at least 8 times during my telephone call with him.” This supposedly comes from a so-called “whistleblower” who they say doesn’t even have a first hand account of what was said. More Democrat/Crooked Media con..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2019

Hvad er forbindelsen mellem Biden og Ukraine?

Da Joe Biden var vicepræsident sad hans søn, Hunter Biden, i bestyrelsen hos et ukrainsk gasfirma.

Som vicepræsident truede Joe Biden med at tilbageholde 6,7 mia. kr. i lån til Ukraine, hvis ikke en topanklager i landet blev fyret, har The New York Times tidligere beskrevet. Anklageren blev beskyldt for korruption.

Men anklageren var også i gang med at undersøge det gasfirma, hvor Hunter Biden sad i bestyrelsen, og den forbindelse var mistænkelig mente mange republikanere.

Hunter Biden er ikke mistænkt for at have gjort noget ulovligt i Ukraine, og der er på nuværende tidspunkt ikke beviser på, at Joe Biden bevidst forsøgte at hjælpe sin søn, da han ville af med den ukrainske topanklager.

Er anklagerne mod Trump alvorlige?

Der mangler endnu et overblik over, hvad Trump egentlig har sagt i telefonsamtalen, så det er svært at sige. Hvis Trump bevidst har forsøgt at presse Ukraine til at finde snavs på Biden-familien inden valgkampen, kan sagen vokse sig stor.

På den anden side er det ikke unormalt, at en amerikansk regering ønsker at en samarbejdspartner bekæmper korruption eller at Trump taler om korruptionsbekæmpelse med en udenlandsk præsident. Trump-regeringen har i årevis påpeget, at Ukraine gør for lidt for at bekæmpe korruption.

Hvordan er Trumps personlige advokat indblandet?

Rudy Giuliani - Trumps personlige advokat - har i et interview på CNN indrømmet, at han »selvfølgelig« har bedt Ukraine om at undersøge Joe Biden. Han har holdt møde med højtstående personer i Ukraine om sagen, skriver The Wall Street Journal.

Under Trumps telefonsamtale med præsident Zelenskyj har han ifølge Wall Street Journal flere gange bedt ukrainerne om at indlede et samarbejde med Giuliani om sagen.

Det kan vise sig at blive problematisk, da Giuliani ikke har en officiel stilling i den amerikanske regering, men er Trumps egen advokat.

Kilder: The New York Times, The Wall Street Journal, The Guardian, TT.