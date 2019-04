Vrede konservative truer May: Hvis vi skal deltage i EU-valg, så vælter vi dig

Theresa May har et mytteri i vente.

For hvis Storbritanniens premierminister går med til at sende briterne til stemmeboksene i valget til det Europa-Parlament, som de for tre år siden ellers stemte sig ud af, vil hendes eget parti vælte hende af magten. Det skriver The Guardian.

Hvis Theresa May samtidig tager imod en lang forlængelse på op til et år, vil hendes konservative partifæller afholde en ny afstemning om lederposten allerede i denne måned, advarer de i avisen.

Har hun omvendt ikke fået en Brexit-forlængelse fra EU - eller vedtaget en aftale i Underhuset - inden fredag, vil Storbritannien få et såkaldt hårdt Brexit. Og dét er et scenarie, som et flertal i Underhuset allerede har stemt for at undgå. Sent mandag aften forventes det endda at blive vedtaget ved lov, at et såkaldt no deal-Brexit slet ikke skal kunne finde sted.

Dermed er Mays muligheder - mildest talt - begrænsede.

Onsdag skal premierministeren til topmøde i EU, og det er endnu uvist, hvad hun vil gå efter. Søndag udgav May en hjemme-optaget video, hvori hun forsøger at forklare »hvad i alverden, der sker med Brexit.«

»Det valg, vi har foran os,« siger hun i videoen: »er enten at forlade EU med en aftale eller ikke at forlade EU overhovedet.«

For at få den aftale er Theresa May nu fast besluttet på, at hun må søge et kompromis med oppositionspartiet Labour. Hun har siddet i forhandlinger med partiet siden sidste uge, men ikke meget tyder på fremgang mellem May og Labour-lederen Jeremy Corbyn.

Fra Labour lød det søndag, at partiet ventede på at høre fra May, som eftersigende endnu ikke har givet sig på nogen af sine røde linjer. Et af Labours krav i Brexit-forhandlingerne er, at Storbritannien fortsat er del af EUs toldunion efter Brexit, og går May med til det, vil briterne få et væsentligt blødere Brexit end det, som Mays parti har kæmpet for.

I et brev til EU-præsident Donald Tusk bad May fredag om en Brexit-forlængelse frem til 30. juni, og informerede i samme ombæring om, at Storbritannien ville forberede sig på at deltage i Europa-Parlamentsvalget i slutningen af maj, hvis ikke Underhuset er blevet enige om en aftale inden da.

Meget tyder dog på, at premierministeren formentlig ikke vil få en så kort forlængelse, men i stedet må vælge en lang forlængelse på et år. Hvis dét sker, har hendes eget parti meldt sig klar til en ny afstemning om lederposten allerede denne måned.

Hvis Theresa May væltes af premierministerposten står den tidligere udenrigsminister Boris Johnson nu til at blive hendes afløser. Han har gennem Brexit-processen været stærkt kritisk over for Mays politiske linje i Brexit-forhandlingerne.