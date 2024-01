Von der Leyen: Ukraine kan vinde hvis vi fortsætter støtte

Ukraine har brug for flerårig økonomisk støtte for at vinde krigen mod Rusland. Sådan lød det fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, der tirsdag talte ved World Economic Forums møde i Schweiz, hvor hun også havde lejlighed til at møde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Fold sammen

Læs mere