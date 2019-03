Video undrer katolikkerne: Hvorfor trækker Paven sin hånd væk?

En video, der cirkulerer på nettet og viser Pave Frans gentagne gange trække sin hånd væk fra folk, der forsøger at kysse hans fingerring, har i dag været årsag til spekulationer i katolske medier verden over.

Den bizarre video blev optaget og distribueret af den italienske TV-station TGCOM 24, efter en stor gruppe katolske pilgrimme ville hilse på Paven i et af den katolske verdens kendte helligsteder, nemlig Det Hellige Hus i Loreto i Italien. Her mødes kirkelige overhoveder årligt for at diskutere politiske og åndelige emner.

På filmen ser man Paven trække sin hånd til sig med en ret kraftfuld bevægelse, der overrasker flere af pilgrimmene, idet de bøjer hovedet for at kysse ringen på hans højre hånd.

At kysse Pavens ring er en traditionel måde at vise respekt for institutionen omkring den siddende pave, snarere end at udtrykke følelser for den person, der bærer ringen. Flere medier har spurgt repræsentanter for Paven, hvorfor han trækker hånden væk fra kyssene, men har ikke fået svar.

Ifølge det konservative katolske website Life Site repræsenterer ringen den hellige forbindelse, eller »ægteskab«, mellem Paven og kirken. At kysse ringen skulle være den traditionelle måde at minde en pave eller en kardinal om dennes løfte om ikke at bryde båndet til kirken.

Pavens gestus har givet anledningen til både kritik på de sociale medier, men også spekulative artikler i de katolske medier. Ifølge nogle skribenter, skyldes det, at Paven opfatter handlingen som ude af trit med en moderne kirke, og påpeger, at han tidligere har udtrykt, at han ikke ønsker traditionen med ringkysningen fortsat.

Den danske teolog Jakob Egeris Thorsen fra Aarhus Universitet er enig med denne udlægning af Pavens tilbagetrækning.

»I gamle dage kyssede man også kongens ring, og hvis man opfatter det som en magtdemonstration, så er det i modstrid med Pave Frans' forestilling om en ydmyg kirke. På den anden side tillader han jo, at man kysser hans hænder. Så det er et lidt modstridende og mærkeligt signal at sende til de fromme pilgrimme, der måske netop vil ære embedet og ikke nødvendigvis Pavens person,« siger Jakob Egeris Thorson.

Tusindvis af katolikker opsøgte huset i Loreto, som traditionelt opfattes som det sted, hvor Maria, Jesu moder, blev født. Pavens besøg faldt sammen med markeringen af englen Gabriels budskab til Jomfru Maria, hvor hun, ifølge Bibelen, blev fortalt, at hun skulle være mor til Jesus.

Ved det pavelige møde i Loreto blev en række moderne temaer diskuteret, heriblandt hvordan homoseksuelle bedre kan indpasses i den katolske kirke, hvordan kvinder kan få større indflydelse og hvordan den katolske kirke håndterer den igangværende skandale om seksuelle overgreb i kirkens regi.

Pave Frans har siden sin tiltrædelse stået for en pavelig linje, der hylder en »ydmyg kirke«, der stiller sig solidarisk med de fattigste, og undgår selv – hvis det er muligt – for meget pomp omkring sin person.