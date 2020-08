Video sender chokbølger gennem Belgien: Betjent i nazi-hilsen – den anholdte dør

En overvågningsvideo har chokeret Belgien. Videoen fra 2018 viser en gruopvækkende hændelse:

En 38-årig slovakisk statsborger, Jozef Chovanec, sidder i en fængselscelle. Kort forinden er han blevet anholdt i lufthavnen i den belgiske by Charleroi, skriver BBC. På videoen ser man Chovanec hamre sit hoved ind i væggen, til ansigtet dækkes af blod.

Herefter træder en gruppe betjente ind i cellen.

Optagelsen viser, hvordan en betjent sidder på den anholdtes brystkasse i mere end 16 minutter. Der bliver lagt et lagen over hans hoved. Betjentene griner heftigt. En kvindelig betjent danser og imiterer herefter en nazi-hilsen.

Senere viser optagelser fra samme overvågningskamera, at Chovanec får førstehjælp af to ambulancefolk, inden han bliver bragt til hospitalet. Her er han i koma, og den følgende dag dør han – officielt er dødsårsagen »hjertestop«.

Jozef Chovanec est mort à l’aéroport de #Charleroi, tué par des policiers qui se sont assis sur lui pendant 18 minutes

Pendant qu’il agonisait, les pandores dansaient et riaient, leur collègue faisait le salut nazi

La Belgique aussi est malade de sa policepic.twitter.com/ipOx0xt9CQ — Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) August 19, 2020

Videoen har i to år været ukendt for offentligheden, inden den belgiske avis Het Laasste Niews bragte den onsdag. Nu kræver belgiere, at myndighederne straks finder frem til, hvad i alverden der er foregået.

Den afdøde slovaks hustru, Henrieta Chovancova, siger til den belgiske avis, at hendes mands død minder hende om George Floyds død – denne blev dræbt i Minneapolis i Minnesota, efter at en betjent knælede på hans hals.

»Da jeg så videoen med amerikaneren, tænkte jeg med det samme: Det minder om min mands at død,« siger hun.

Jozef Chovanec blev anholdt, efter at han angiveligt havde forårsaget »uro«, inden han skulle om bord på et fly til Slovakiets hovedstad, Bratislava.

Mere end to år efter dødsfaldet er en anklager fra Charleroi stadig i færd med at undersøge dødsfaldet. Anklagemyndigheden forklarer, at der har været »forsinkelser« i efterforskningen på grund af coronavirussen, men at alle betjentene er blevet afhørt.

Den kvindelige betjent, der stod bag nazihilsenen, er først blevet suspenderet, efter at videoen blev offentliggjort i pressen, skriver avisen Sudpresse.

Torsdag bad Charlerois borgmester Belgiens indenrigsminister, Pieter De Crem, om at sikre, at sagen bliver undersøgt til bunds.

38-årige Jozef Chovanec rejste ofte mellem Belgien og Slovakiet, idet han drev et firma, der formidlede kontakt mellem slovakiske håndværkere og belgiske entreprenører.