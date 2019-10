Video af Trump vækker forargelse: Han skyder alle sine modstandere ned

Donald Trump vil ikke høre på mere kritik. Altså trækker han pistolen, retter den mod sine modstandere og henretter dem en efter en.

Dette er mere eller mindre plottet i den forfalskede video, der i weekenden blev vist på en konference for Trump-støtter på et af præsidentens hoteller i Miami. Det skriver The New York Times.

Videoen, som blev vist, er i virkeligheden en actionfyldt scene fra filmen »Kingsman: The Secret Service,« hvori en mand åbner ild mod kirkegængere og derpå dræber dem en efter en. I den forfalskede video har gerningsmanden fået Donald Trumps ansigt, mens alle hans ofre er blevet ændret til Trump-kritikere.

Dette resulterer i en meget voldelig video, hvori Donald Trump dræber demokrater som Nancy Pelosi, Barack Obama, Hillary Clinton og Bernie Sanders, og medier som BBC, CNN, NPR, Vox, Huffington Post, ABC News, Politico og mange, mange flere. De er alle samlet i kirken for »fake news«, som det sig hedder i videoen, der øjeblikkeligt har skabt forfærdede reaktioner på amerikanske mediers redaktioner.

Herunder kan du se et screenshot fra videoen.

In the video “Mr. Trump stops in the middle of the church, pulls a gun out of his suit jacket pocket and begins a graphic rampage. As the parishioners try to flee, the president fires at them. He shoots Black Lives Matter in the head...” ⁦@nytmike⁩ https://t.co/r6g789xkuR — Maggie Haberman (@maggieNYT) October 14, 2019

Siden Donald Trumpi 2016 blev valgt til præsident, har han ofte beskyldt mainstream-medier for at lyve og sprede falske historier om ham, og han har sågar udnævnt visse amerikanske medier til at være fjender af det amerikanske folk.

Videoen blev i weekenden vist på en konference, som var arrangeret af Trump-tilhængere – Donald Trumps søn, Donald Trump Jr., og præsidentens tidligere talskvinde, Sarah Huckabee Sanders, deltog, men begge afviser at have set videoen.

En af konferencerens arrangører, Alex Phillips, tager over for The New York Times afstand fra videoen. Det er uklart, hvornår og i hvilken sammenhæng videoen er blevet vist. Videoen er angiveligt frembragt af en gruppe, der kalder sig for TheGeekzTeam på YouTube, og som står bag andre pro-Trump-videoer.

CNN statement on video shown at @realDonaldTrump supporter conference at Trump's Miami resort last week: pic.twitter.com/BVKI5N5a17 — CNN Communications (@CNNPR) October 14, 2019

»Det er desværre ikke første gang, at præsidentens tilhængere taler for vold mod medierne i en video, som de tilsyneladende finder underholdende. Dette er dog uden tvivl det værste, vi endnu har set,« skrev CNN i en pressemeddelelse, efter at videoen begyndte at cirkulere på Twitter.

»Præsidenten og hans familie, Det Hvide Hus og Trump-kampagnen bør på det allerkraftigste tage afstand fra videoen øjeblikkeligt. Alt andet ville være en stiltiende blåstempling af vold og burde ikke tolereres af nogen.«

På Twitter har videoen fået kritikere til at lange ud efter Donald Trump, selv om det ikke er ham, der står bag videoen. De mener, at hans retorik er skyld i, at hans støtter nu fremstiller den slags videoer. Den demokratiske præsidentkandidat, Beto O’Rourke, mener, at det er videoer som denne, der kan føre til reel vold:

»Sidste år var der en Trump-tilhænger, der sendte bomber til CNN – i går var der skyderi i en kirke. Denne video er ikke sjov, den vil få mennesker dræbt,« skriver han på Twitter.

At a conference of Trump supporters, they played a video of our president murdering journalists in a church. Last year, a Trump supporter sent bombs to CNN—and a shooter entered a church yesterday. This video isn’t funny. It will get people killed. https://t.co/XWtq1z38Kc — Beto O'Rourke (@BetoORourke) October 14, 2019

Donald Trump har tidligere langet hårdt ud efter billeder og videoer, hvor kritikere har foregivet at dræbe ham. Dette var for eksempel tilfældet, da rapperen Snoop Dogg i 2017 i en musikvideo foregav at skyde en mand i Donald Trump-maske. Senere på året poserede komikeren Kathy Griffin på et billede, hvor hun foregav at holde Donald Trumps afhuggede hoved i fremstrakt arm.

Griffin mistede efterfølgende sit job på CNN og blev meget upopulær i Hollywood, hvor hendes billede mødte hårde reaktioner på begge sider af det politiske spektrum.