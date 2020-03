Vær årvågen, når du åbner din computer på mandag: Forsvarsministeren har en særlig advarsel til dig og dit hjemmekontor

Når mange danskere mandag morgen åbner computeren for at arbejde hjemmefra, så åbner de samtidig en flanke for digitale bagholdsangreb.

Derfor tænder forsvarsminister Trine Bramsen nu for et særligt beredskab, der skal beskytte de kritiske kommunikationssystemer i Danmark.

Forsvarsministeren opfordrer samtidig alle til øget årvågenhed over for forfalskede email og tegn på cyberangreb, der kan kompromittere it-sikkerheden i private virksomheder og offentlige institutioner.

»Vi taler her om aktører, der netop forsøger at finde sårbarheder hos myndigheder og virksomheder. Det skal man være opmærksom på, når man sidder på sin hjemmearbejdsplads,« siger Trine Bramsen.

Den øgede trussel er til dels en bivirkning af de tiltag, der skal begrænse spredningen af coronavirussen ved at holde folk hjemme fra arbejdspladsen.

Tiltagene betyder, at rekordmange danskere i næste uge ventes at logge på virksomheders og offentlige institutioners netværk fra hjemlige forbindelser, der ofte er dårligere sikret end arbejdspladsens.

Det sker samtidig med, at kriminelle de seneste dage har været i fuld gang med at misbruge angsten for corona til at lokke folk til at klikke på skadelige filer, der kan åbne bagdøre for hackere.

Det er en farlig kombination, og derfor udsender Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste søndag en ny trusselsvurdering om netop hjemmearbejdspladser.

»Under den aktuelle Corona-pandemi er der talrige eksempler på, at hackere misbruger opmærksomheden på pandemien i cyberangreb,« skriver Center for Cybersikkerhed.

FAKTA Sådan skal beskytter du dig bedst muligt Vær årvågen over for falske mail, beskeder og hjemmesider om Coronavirus. Udlever aldrig dit NemID eller kodeord. Brug de værktøjer og kommunikationskanaler arbejdspladsen stiller til rådighed. Husk, at sikkerhedsprocedurer også gælder ved hjemmearbejde. Træk vejret, før du klikker. Svindlerne forsøger at få dig til at gøre noget i en fart. Vent med at svare eller klikke, til du har god tid og kan tænke dig om. Arbejdspladser bør sørge for at opdateringer af medarbejdernes arbejdscomputer også virker, når de arbejder hjemmefra. Kilde: Center for Cybersikkerhed, sikkerdigital.dk FOLD UD FOLD UD

Ifølge trusselsvurderingen er der ikke altid tale om simple kriminelle. Også hackere med tilknytning til fremmede stater kan misbruge krisen, siger forsvarsmininsteren.

»Noget af frygten er, at onde kræfter kunne lægge vitale samfundsinstitutioner ned, vores internet eller vores telefoni,« siger Trine Bramsen.

Hun var fredag i kontakt med en række teleudbydere om beredskabet.

Den ændrede risikovurdering skyldes dels, at kommunikation mellem for eksempel sundhedsmyndigheder, hospitaler og beredskab er særligt kritisk i disse uger. Samtidig stiller det stærkt øgede krav, når så mange arbejdspladser bliver afhængige af fjernarbejde.

»Det er derfor, vi har aktiveret vores beredskab, og derfor er jeg glad for, at alle aktører spiller rigtigt godt med,« siger forsvarsministeren.

Rapporterer to gange i døgnet

Det øgede beredskab betyder blandt andet, at tele- og internetudbydere to gange i døgnet skal sende en indberetning til cybermyndigheden i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ekspert i cybersikkerhed, Peter Kruse, er enig i, at cybertruslen er markant øget i den nuværende situation. Fra et sikkerhedssynspunkt er det »et skrækscenarie«, at så mange med kort varsel skal arbejde gennem en ofte mindre sikker hjemlig forbindelse.

Desuden er mange virksomheders systemer er ikke gearet til, at så mange arbejder hjemmefra på én gang, og det kan friste til at slække på sikkerheden.

»Jeg vil sige, at risikoen er usædvanligt høj,« siger Peter Kruse.

»Min vurdering vil være, at vi vil se en masse nålestiksoperationer. Vi vil se mere statssponseret aktivitet end nogensinde før, for nu er chancen der. Og vi vil se en masse økonomisk motiverede hackere, der vil sprede alle mulige dårligdomme til danskerne,« siger han.

I sidste uge advarede Sundhedsstyrelsen om, at kriminelle har sendt sms og email, der har forsøgt at lokke folk til en falsk udgave af styrelsens hjemmeside.

»I beskeden er et link, som åbner en falsk hjemmeside, som opfordrer modtageren til at indtaste NemID-oplysninger, der herefter vil kunne misbruges af de kriminelle afsendere,« lød det fra styrelsen.

Falsk brev udløste optøjer

I Storbritannien har cyberkriminelle forsøgt at lokke folk med påstande om en mirakuløs vaccine, skattefradrag under coronakrisen eller falske indsamlinger til ofrene.

Og i det østeuropæiske land Ukraine spredte et falsk brev, der udgav sig for at være fra landets sundhedsmyndigheder, sig i sidste måned på de sociale medier. I to byer udløste de fejlagtige oplysninger om coronasmittede sammenstød med politiet.

»Det er klart, at vi skal være opmærksomme på den slags virale kampagner. Men jeg synes, vi er relativt godt rustede i Danmark. Danskerne er gode til at bruge de officielle kanaler,« siger Trine Bramsen.

Allerede i sidste uge kunne tele- og internetudbyderne mærke en ændret datatrafik på grund af flere hjemmearbejdende, siger Jakob Willer, der er direktør i brancheorganisationen Teleindustrien.

»Vi har beredskabsplanerne på plads, og vi er i tæt dialog med myndighederne,« siger han.

Planerne sikrer, at opkald til politi og 112 altid har forrang for anden trafik, hvis der skulle opstå overbelastning. Men Jakob Willer understreger, at netværkene er bygget til at håndtere »ekstraordinær trafik«.

Simon Kruse er Berlingske internationale tech-korrespondent