Vælgerne bliver rasende, når de får øje på »ham dér«. Tre år som »lam and« truer Macron

Den gode nyhed er, at han formentlig undgår historiens værste resultat for en siddende præsident. Den dårlige er stort set alt andet. En monumental vælgerlussing truer med at forvandle Emmanuel Macrons sidste tre år ved magten til et mareridt.