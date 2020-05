Vaccinehåbet skrumper dag for dag: Virussen forsvinder for hurtigt, advarer forsker

Først var der 80 procent sandsynlighed for, at vaccinen ville virke. Nu er der pludselig 50 procent risiko for, at forskerne slet ikke når at finde en vaccine, der virker.

Virussen kan nemlig nå at forsvinde, inden vaccinen er klar, forklarer en vaccineforsker fra Oxford, ifølge Sky News.

Advarslen kommer fra professor Adrian Hill, en af de Oxford-forskere, som siden januar har arbejdet på en vaccine mod den nye coronavirus. Han er i et kapløb mod tiden, har han forklaret til The Sunday Telegraph.

Som det ser ud nu, er der pludselig kun 50 procent sandsynlighed for, at forskerne inden september finder en vaccine, der virker imod coronavirus, fortæller han. Det er, fordi der hver dag er færre og færre, der bliver smittet med virussen.

»Vi er i nu i den bizarre situation, at vi vil have covid til at blive, i det mindste i et stykke tid endnu,« forklarer han til The Sunday Telegraph.

Forskerne ér begyndt at teste vaccinen på mennesker. Men den skal igennem tre faser, inden den kan godkendes til brug.

I første fase afprøves den på 160 sunde frivillige i aldersgruppen 18-55 år. Derefter skal den i anden og tredje fase afprøves på over 10.000 personer i et større aldersspænd. Men det er her, forskerne løber ind i problemer.

Lad os sige, at man i et klinisk forsøg vaccinerer 1.000 mennesker og giver en saltvandsindsprøjtning til en anden gruppe bestående af 1.000 personer. De slippes alle sammen løs i samfundet, og så er det op til forskerne at holde øje med, hvem der bliver syge, og hvem der ikke gør.

Hvis 100 af de uvaccinerede bliver syge, og kun fire af de vaccinerede gør, ville det som regel betyde, at vaccinen er succesfuld.

Men hvis det samfund, de lukkes ud i, er et, hvor man socialt distancerer sig fra hinanden - ikke krammer, giver håndtryk, kysser eller samles - er risikoen for at blive smittet formentlig blevet væsentligt lavere.

Og så bliver det pludselig sværere at svare på, om vaccinen virker eller ej, som Berlingske tidligere har beskrevet.

Det er det samme problem, Oxford-forskerne nu har fået. Selvom de vaccinerer 10.000 mennesker, kan de ikke bruge resultaterne til noget, hvis der ikke er tilpas mange af dem, der med sikkerhed er blevet udsat for virussen ude i samfundet.

Storbritannien er fortsat et af de lande, hvor der er allerflest coronarelaterede dødsfald pr. indbyggere. Men antallet af ugentlige dødsfald er alligevel faldet dramatisk, siden coronakrisen var værst i landet.

I den forgangne uge døde der i snit omtrent 4,2 briter pr. en million indbyggere. I midten af april var det tal væsentligt højere: Da døde i snit cirka 14,2 briter pr. en million indbyggere.