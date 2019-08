USAs militær står midt i »en krise uden fortilfælde«: Kina kan udradere amerikanerne i Asien på få timer

På få timer kan det amerikanske militærs tilstedeværelse fuldstændigt udraderes i Asien. Det har Kina nemlig midlerne til nu. Og det kan betyde, at amerikanernes allierede kan blive nødt til at opruste i regionen.

Sådan lyder det i en ny australsk rapport fra University of Sydney. Universitetets institut for amerikanske studier advarer i rapporten om, at USAs forsvar i den vestlige stillehavsregion står midt i en alvorlig »krise uden fortilfælde« og kan få svært ved at forsvare sine allierede imod Kina, hvis en væbnet konflikt skulle bryde ud.

Det skriver The Guardian.

Kinas militære styrke er nemlig vokset i en sådan grad i regionen, at den kunne overvælde amerikanernes militær på få timer, hvis en væbnet konflikt skulle bryde ud. Det samme gælder amerikanernes allierede i regionen.

Mens kineserne har opbygget et anseeligt våbenlager med tusindvis af præcise lang-distance-missiler, har de også installeret forsvarssystemer, som kan afværge amerikanske luftangreb mod dem.

Rapporten foreslår derfor, at Australien, Japan og andre amerikansk-allierede lande opruster i regionen og styrker samarbejdet med USA, så deres sikkerhed ikke kompromitteres. Men Australien bør indkøbe missiler, ammunition og brændstof, så landet er forberedt på en storkonflikt, står der i rapporten. Samtidig bør samarbejdet med andre allierede, såsom Vietnam, Malaysia og Singapore, også styrkes.

En talsperson for Kinas udenrigsministerium, Gen Shuang, har mandag udtalt, at han ikke har læst rapporten. Men han bekræfter, at Kinas militære kapaciteter er vokset i takt med, at landet er under udvikling, skriver CNN.

Der er imidlertid endnu ingen fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, der har kommenteret rapporten.

Selvom USA forsøger at fastholde sin position som regionens dominerende militære magt, er svindende ressourcer skyld i den krise, amerikanerne nu i stedet står i. Mens regionen bliver mere militariseret, er det nemlig begrænset, hvor mange penge USA har at bruge alene på den militære tilstedeværelse her.

I to årtier har amerikanerne også brugt anseelige summer på krigsdeltagelse i Mellemøsten. Samtidig skæres der i træningsprogrammer for soldater, og våben og udstyr forældes, står der i rapporten.

Til sammenligning har Kina investeret massivt i avancerede militærsystemer, som nu har gjort det muligt for landet at »udfordre det regionale hierarki.«

»USA har sagt, at Asien er deres prioritet, men de opfører sig ikke sådan. En kollektiv forsvars-strategi er hurtigt blevet nødvendig, hvis vi skal kompensere for manglerne i USAs regionale militære magt og samtidig holde frontlinjen mod Kinas voksende styrke,« siger den ene af rapportens forfattere Angela Townshend til The Guardian.

USAs forhold til Kina er blevet stadig mere betændt i løbet af det seneste år, og rivaliseringen mellem dem begrænser sig ikke kun til handelskrig, straftolde eller striden om teleudbyderen Huawei. Den handler også om militær magt, hvilket blandt andet dramaet om Grønland er et eksempel på. I Det Sydkinesiske Hav har USA også flere gange kritiseret Kina for at bygge militærbaser på nogle omstridter øer.