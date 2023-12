Internationalt Abonnement

USAs advarsel kom med uventet budbringer. Spørgsmålet er, om Israel lytter

USAs regering skærper tonen i advarslerne til Israel om at tage hensyn til civile i Gaza. Samtidig er der igen et væld af beretninger om desperate mennesker uden nogen steder at flygte til. Dødstallet i Gazastriben er der nu tilsyneladende næsten enighed om.