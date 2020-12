Ung mand udgav sig for at være Trumps familiemedlemmer. Selv præsidenten blev snydt

Josh Hall tænkte egentlig bare, at han ville have det lidt sjovt. Så sidst i februar oprettede han for første gang en falsk Twitter-profil.

Han udgav sig for at være Rod Blagojevich – en tidligere demokratisk guvernør i Illinois, som Donald Trump kort forinden havde hjulpet ved at forkorte guvernørens fængselsstraf.

»OBAMA STARTEDE CORONAVIRUSSEN,« skrev den falske konto.

Profilen opnåede tusindvis af følgere – mange af dem inkarnerede Trump-tilhængere – ligesom Josh Hall selv.

Efter et par uger lukkede Twitter profilen ned. Men nu havde Josh Hall fået smag for det, fortæller han i et interview med The New York Times.

Han udgav sig for at være Deborah Birx, coronarådgiver i Det Hvide Hus. Den konto fik ikke det store følgeskab. Men så begyndte han at lade som om, han var Donald Trumps familiemedlemmer: Først præsidentens bror Robert. Så hans 14-årige søn Barron. De konti fik flere end 160.000 følgere.

Og så oprettede han en profil, hvor han foregav at være Trumps søster Elizabeth Trump Grau. Kontoen fik 20.000 følgere det første døgn. Den beskyldte Joe Biden for at være en løgner, Kamala Harris for at være kommunist og Michelle Obama for at være en mand.

En morgen faldt præsidenten i fælden.

Først var et konservativt medie hoppet i fælden og havde skrevet en artikel om, hvordan søsteren var kommet på Twitter for at støtte Donald Trumps forsøg på at omgøre valgresultatet. Og så blev Donald Trump snydt.

»Thank you Elizabeth,« skrev han og delte artiklen. »LOVE!«

»Jeg var så chokeret,« fortæller Josh Hall, som senest har arbejdet som leveringsbud, men nu er arbejdsløs.

Twitter har nu lukket alle hans konti, og det er umuligt at finde dem igen. Kontiene skrev en blanding af skøre kommentarer og bizarre konspirationsteorier. Blandt andet at den amerikanske regering planlagde at indoperere mikrochips i borgerne, og at John F. Kennedy Jr., som døede i et flystyrt i 1999 stadig var levende og ville overtage rollen som vicepræsident inden længe.

»Jeg havde ingen ondskabsfuld intention med det,« siger den 21-årige Josh Hall.

»Jeg ville prøve at få lidt gang MAGA-tilhængere (Trump-tilhængere, red.) og have det sjovt.«

Men nogle er vrede på Josh Hall. For undervejs har han tilsyneladende snydt sine følgere for dollar.

Han udgav sig for at være en biseksuel Trump-tilhænger – @TheBiTrumpGuy – og stifter af gruppen Gay Voices For Trump. Gruppen havde brug for penge, skrev han på Twitter. De falske familiemedlemmer retweetede også anmodningerne om økonomisk hjælp, så de nåede endnu bredere ud.

Han indsamlede knap 50.000 kroner. Og han nægter tilsyneladende at fortælle, hvor pengene er i dag. Gruppen har dog aldrig eksisteret, vil han godt indrømme.

Crowdfunding-hjemmesiden GoFundMe undersøger nu, hvordan de kan få sendt pengene tilbage til donorerne.