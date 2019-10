Ung amerikaner blev voldtaget af IS-leder: Mission bliver opkaldt efter hende

Den amerikanske mission, der i weekenden førte til IS-leder Abu Bakr al-Baghdadis død, var opkaldt efter Kayla Mueller.

Den unge amerikanske kvinde blev kidnappet af Islamisk Stat i Aleppo i 2013. Ifølge amerikanske efterretningsfolk blev hun tortureret og udsat for seksuelle overgreb - blandt andet af al-Baghdadi selv - indtil hendes død i 2015.

Det skriver CNN.

Kayla Mueller rejste som 24-årig til Syrien for at arbejde som nødhjælpsarbejder, og blev kidnappet kort efter sin ankomst til Aleppo. Al-Baghdadi besluttede, at hun skulle holdes fanget hos Abu Sayyaf - en højtstående tunesisk IS-leder med ansvar for terrororganisationens olieforretninger.

Her voldtog al-Baghdadi hende gentagne gange, skriver Washington Post.

Mueller menes at have mistet livet i 2015 efter 18 måneders fangenskab. Her blev det hus, hvori hun blev holdt fanget angiveligt ramt af jordanske luftangreb. Hendes lig er aldrig blevet fundet.

Søndag - efter præsident Trump havde bekræftet, at al-Baghdadi har mistet livet i en militær operation - udtalte Kayla Muellers far til avisen Arizona Republic:

»Hvad denne mand gjorde ved Kayla… Han kidnappede hende. Hun blev holdt fanget i mange fængsler. Hun var fængslet alene. Hun blev tortureret. Hun blev intimideret. Hun blev i sidste ende voldtaget af al-Baghdadi selv.«

»Enten dræbte han hende, eller også var han skyld i hendes død. Jeg vil lade folk, der læser denne artikel, selv vurdere, hvordan jeg har det som forælder.«

På et pressemøde søndag fortalte Donald Trump om missionen, som fandt sted lørdag i Idlib-provinsen i det nordvestlige Syrien.

Ifølge Trump døde al-Baghdadi i en tilstand af »panik.« Han havde et bombebælte spændt til kroppen, som han udløste, efter han var kravlet ind i en tunnel uden udgang. Han havde tre børn med sig, som døde ved eksplosionen.

Et antal islamister blev dræbt under aktionen.