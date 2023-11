Ukrainsk medie fortæller om »udbrændte soldater«: »Vi er allerede ved at løbe tør for folk«

Det ukrainske medie The Kyiv Independent har torsdag bragt en reportage, hvori det har talt med ukrainske soldater, som tilsyneladende kæmper med krigens gru.

»Den følelsesmæssige udbrændthed og lysten til at tage hjem stiger, efterhånden som Ukraine fortsætter sin modoffensiv på tre hovedakser, herunder den nær Bakhmut,« skriver mediet.

Det beskriver også hvordan soldaterne, der for manges tilfælde var civilister for ganske nylig, kæmper med skyldfølelse over at have overlevet i modsætning til mange af deres kammerater.

»Krigen bliver meget, meget lang. Vi er allerede ved at løbe tør for folk,« siger den 26-årige Roman, som er udsendt med den 92. angrebsbrigade nær Bakhmut, til det ukrainske medie.

Ukraine har under en række drabelige kampe, herunder slaget om Bakhmut, mistet mange af de 261.000 soldater, som var en del af Ukraines forsvar inden Ruslands invasion. Siden har man mobiliseret mange nye soldater, men der er høje tabstal blandt de mindre erfarne soldater, udtaler flere soldater til mediet.

Kyiv Independent skriver, at det ukrainske forsvarsministerium afviser, at Ukraine er ved at løbe tør for soldater.