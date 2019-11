Uhyggelig robothund er ude af laboratoriet. Nu skal den beskytte politifolk i »farlige situationer«

Den kan lave saltomortaler, hente cola i køleskabet og bevæge sine tynde, metalliske ben i takt til musikken.

Firmaet bag nogle af verdens mest avancerede robotter har sørget for at markedsføre deres nyudviklede robothund, Spot, som en hyggelig og uskadelig hjælper.

Men nu viser det sig, at robotten i flere måneder har deltaget i langt mere alvorlige tests. Amerikansk politi bekræfter, at den firbenede hunderobot er blevet testet aktivt og »anvendt operationelt« i to tilfælde. Det oplyser politiet i delstaten Massachusetts til Washington Post.

Brugen af robotten er sket hos politiets bombeenhed. Formålet er at undersøge dens evner til at »inspicere potentielt risikable objekter og farlige miljøer, hvor farlige kriminelle mistænkte eller eksplosive objekter kan være til stede,« skriver politikorpset i en udtalelse.

Forsøget i den amerikanske politistyrke er kun kommet frem, fordi borgerretsorganisationen ACLU har søgt aktindsigt i et samarbejde med robotvirksomheden Boston Dynamics. Det skete efter offentliggørelse af en video af robothunden med teksten »MA State Police«.

Ifølge dokumenterne har politiet testet robotten i 90 dage mellem august og november i år. Politiet understreger, at bomberyddere i mange år har brugt rullende robotter til undersøgelse af eksplosiver.

En gående robot med kamera og gribearm har imidlertid mange anvendelser i politiarbejdet, og samarbejdsaftalen med Boston Dynamics taler om at afsøge mulighederne for forskellige former »ordenshåndhævelse«.

Mødt med beundring og kuldegysninger

Indtil nu er robotterne fra Boston Dynamics primært blevet testet under eksperimentelle forhold. De er blevet verdenskendte gennem virale videooptagelser, hvor de bærer tunge byrder, åbner døre og balancerer med papkasser, selvom de bliver skubbet af deres menneskelige skabere. Deres livagtige bevægelser er blevet mødt med lige dele beundring og kuldegysninger.

Politiets forsøg med robotterne vækker dyb bekymring hos borgerretsorganisationen American Civil Liberties Union (ACLU). Især fordi der ifølge organisationen mangler lovgivning på området.

»Den her slags teknologi skal ikke indsættes i hemmelighed,« siger Carol Rose, leder af ACLU i Massachusetts.

Hun frygter indsættelsen af teknologien til overvågning og patruljering i eksempelvis fattige kvarterer. Organisationen kræver også svar på, om robotterne kan udstyres med våben.

Michael Perry, vicepræsident for Boston Dynamics »Det handler primært om at afsøge et farligt område, om det så er for brand, kemiske farer eller bombetrusler, før du sender folk ind. «

Juraprofessor Elizabeth Joh, der er tilknyttet Stanford University, opfordrer lovgiverne til at fastlægge regler for politiets brug af robotter.

Ingen konfrontation med mennesker

»Vi bør være ekstremt skeptiske over for løfter om, at brugen »kun vil ske i ekstreme situationer«,« siger Elizabeth Joh i en kommentar.

Amerikanske Boston Dynamics var tidligere ejet af Google, men blev i 2017 solgt til japanske Softbank.

Firmaet bag robotterne understreger, at de firbenede under ingen omstændigheder må bruges i konfrontationer med mennesker. Formålet er i stedet at politifolk kan undgå farlige situationer ved eksempelvis bombetrusler.

»Det handler primært om at afsøge et farligt område, om det så er for brand, kemiske farer eller bombetrusler, før du sender folk ind,« siger Michael Perry, der vicepræsident for Boston Dynamics.

Firmaets senest PR-video om robotten fokuserede heller ikke på de mere alvorlige anvendelser. Den viste i stedet robotten snurrende rundt om sig selv i muntre dansetrin til hittet »Uptown Funk«.