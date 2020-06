Tyrkiets minareter blev hacket: Bella Ciao i stedet for Allahu Akbar

Normalt plejer minareterne i Tyrkiet at kalde folk til bøn. Opfordrer dem til at komme ud af dynerne tidligt om morgenen og bede til Gud. Men for nylig fik indbyggerne i flere kvarterer i Izmir, Tyrkiets tredjestørste by med knap 4,5 millioner indbyggere, sig en overraskelse.

Det var ikke »Allahü ekber«, der strømmede ud af minareternes højttalere, men børnesangen »Bella Ciao« på tyrkisk. Og sangens ord siger noget helt andet, end hvad muslimerne i Izmir plejede at høre.

»En tidlig morgen, da jeg var doven, blev jeg liggende i min seng,« lød ordene, der opfordrede folk til ikke at stå op til bøn.

Fejlen kunne lade sig gøre, fordi kald til bøn fra minareterne er overgået fra den enkelte moské til et centralt digitalt system – som så blev hacket. Først benægtede myndighederne på Twitter, at episoden havde fundet sted, men optagelserne florerer på YouTube. Det er »Bella Ciao«, som indbyggerne hører fra minareternes højttalere og ikke den sædvanlige bønneikald.

På de sociale medier er befolkningen som sædvanlig delt i to: De, der synes, at det er underholdende og befriende, og de religiøse, som forbander og påkalder Guds vrede over hackerne og synes, at de burde have den hårdeste straf.

Men tyrkerne slipper ikke ustraffet for at lægge sådan en optagelse på Facebook. Og slet ikke hvis de tager lidt humoristisk på det. Det måtte Banu Özdemir, der er medlem af oppositionspartiet CHP (Det Republikanske Folkeparti) i Izmir og leder på et kommunikationsbureau, sande.

Hun kommenterede episoden og delte videoen på sin Facebook-side, og 22. maj blev hun anholdt og anklaget for at »være nedladende over for befolkningens religiøse værdier«.

Anklagemyndigheden i Izmir kræver hende idømt tre års fængsel.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, raser også over episoden, og beskylder de, der deler og liker det på de sociale medier, for at ville nedbryde folkets værdier og religion.

»Mens disse usle mennesker sender de her respektløse sange til befolkningen fra højttalerne, er der myndigheder fra oppositionspartiet CHP, der videresender og liker disse elendigheder. Nu er det på tide, at alle indser, hvordan CHP misbruger og viser disrespekt for befolkningens historie, kultur og fælles værdier,« siger Erdogan.