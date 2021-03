TV-kanal betaler kæmpe millionbeløb for kongeligt Oprah-interview

Den amerikanske TV-kanal CSB har betalt et sted mellem 44 og 56 millioner kroner for rettighederne til Oprah Winfreys interview med det royale par Meghan Markle og prins Harry, der officielt har titel af hertug og hertuginde af Sussex.

Det skriver Wall Street Journal.

Forventningerne til interviewet, der sendes natten til mandag dansk tid, har samtidig hevet reklamepriserne i vejret.

Det koster omkring to millioner kroner at sende en 30 sekunders reklame under udsendelsen. Det er en fordobling af den normale pris for en reklame på TV-kanalen, skriver Wall Street Journal.

Oprah Winfrey har tidligere været ude og sige, at hun i tre år har forsøgt at få et interview med Meghan Markle og prins Harry.

Det er nu lykkedes, og hendes produktionsselskab kommer sandsynligvis til at tjene godt på interviewet, da ægteparret – ifølge deres egen talsmand – ikke skal have betaling for samtalen med Oprah.

Markle beskyldes for mobning

De seneste uger er der allerede sluppet en række klip ud fra interviewet med de to hovedpersoner.

De fortæller dels om kampen mod den britiske presse, der har været særligt efter hertuginden, siden hun blev en del af kongehuset, og som parret har omtalt som det primære grund til, at de valgte at afstå deres kongelige pligter og flytte til Californien i USA.

Blandt andet har prins Harry udtalt sig med referencer til sin afdøde mor, prinsesse Diana.

»Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det må have været for hende at gennemgå den process alene i alle de år. Det har været utrolig hårdt for os, men i det mindste havde vi hinanden,« har Harry tidligere sagt i et klip.

Samtidig er der sluppet et klip ud fra interviewet, hvor Meghan Markle udtrykker utilfredshed med det britiske kongehus og sagt, at det fungerer som »et firma«, der spreder usandheder om hende og hendes mand.

»Jeg ved ikke, hvordan de efter så lang tid kan forvente, at vi stadig er tavse, når »firmaet« spiller en aktiv rolle i at sprede falske påstande om os,« siger hertuginden i klippet.

Det er ikke tydeligt, hvilke usandheder der er tale om. Tidligere på ugen varslede kongehuset dog, at de vil undersøge en række sager om mobning mod unge ansatte, da Meghan Markle og prinsen boede i Kensington Palace i London.

Ifølge The Times lyder det i en klage, der blev sendt til kongehuset i 2018, hvor parret boede i Kensington Palace, at Markle »drev to personlige assistenter ud af husstanden og undergravede tilliden til et tredje medlem af staben«, hvilket også skulle have resulteret i, at nogle græd til tider.

Det har en talsperson for Meghan Markle dog afvist skulle være korrekt og kaldt for »en velplanlagt kampagne baseret på vildledende og skadelig fejlinformation«.

Talspersonen har sagt, at det ikke kan være tilfældigt, at flere år gamle »forvrænget« beskyldninger bliver givet til britiske medier kort tid, før hun og prins Harry skal snakke åbent og ærligt om deres erfaringer i deres tid som kongeligt par.

Klippet er først sluppet ud, efter at kongehuset har varslet undersøgelsen af arbejdsmiljøet.

Det to timer lange interview bliver i Danmark sendt mandag 8. marts kl. 21:00 på TV3 og derefter på Viafree.