Trumps Ukraine-ekspert var blandt de første til at slå alarm over opkald: Nu skal han vidne i Kongressen

Han kan have været en af de kilder, der fik den endnu ukendte whistleblower til at stå frem i første omgang.

Alexander Vindman, der er dekoreret Irak-veteran og førende Ukraine-ekspert i Det Hvide Hus, var til stede, da præsident Donald Trump ringede til Ukraines præsident, Volodymyr Selenskyj. Og opkaldet fik ham hurtigt til at slå alarm. Nu skal han vidne i Kongressens efterforskning, skriver The Guardian.

Alexander Vindman er Europa-direktør i Det Hvide Hus' nationale sikkerhedsråd, og han er den første repræsentant fra Det Hvide Hus, som faktisk var til stede under opkaldet, til at vidne i Kongressen.

Og det, han hørte, da Trump ringede til Selenskyj, var et forsøg på at afpresse Ukraines præsident til at efterforske en af den amerikanske præsidents største politiske rivaler – den tidligere vicepræsident Joe Biden og hans søn Hunter – forud for en amerikansk præsidentvalgkamp.

Det kunne skade USA i en sådan grad, at Vindman ikke så andre muligheder end at gå til en overordnet med sine bekymringer: at Trumps afpresning af Ukraine kunne slå USAs udenrigspolitik ud af kurs.

Det vil han ifølge The New York Times fortælle, når han tirsdag indtager vidneskranken i den efterforskning, som Demokraternes majoritetsleder, Nancy Pelosi, indledte mod præsidenten for en måned siden.

»Det kunne underminere USAs nationale sikkerhed,« har Vindman tænkt sig at sige i sin indledende udtalelse om Trump-regeringens Ukraine-strategi.

Det rapporterer The New York Times og CNN.

Efterforskningen mod Donald Trump finder sted for at klarlægge, om der kan rejses en rigsretssag mod præsidenten. Torsdag skal der stemmes om, hvorvidt undersøgelsens afhøringer snart skal holdes for åbne døre.

The New York Times har trykt uddrag af den udtalelse, som Vindman angiveligt vil indlede tirsdagens afhøring med. Det fremgår af uddraget, at han kan understøtte flere af de tidligere vidnesbyrd mod præsidenten – for eksempel at Trump-regeringen tilbageholdt militærbistand for næsten 400 millioner dollar til Ukraine og afviste at holde et møde med Selenskyj, før Ukraines nye leder accepterede en efterforskning af Joe Biden og hans søn.

»Jeg syntes ikke, at det var passende at forlange en efterforskning af en amerikansk statsborger af en udenlandsk regering, og jeg var bekymret for, hvad det kunne komme til at betyde for den amerikanske regerings støtte til Ukraine,« har Vindman tænkt sig at sige ifølge The New York Times.

»Jeg indså, at hvis Ukraine påbegyndte en undersøgelse mod Biden-familien og Burisma (det firma, hvor Hunter Biden var bestyrelsesmedlem, red.), kunne det ses som et partisk træk, og det ville uden tvivl betyde, at Ukraine ville miste den tværpolitiske støtte, man har fået fra Kongressen indtil nu.«

Efterforskningen af præsident Trump rykker frem i et så hurtigt tempo, at en historisk rigsretssag kan blive en realitet allerede inden jul, har Berlingske tidligere skrevet. Demokraterne mener, at de den seneste uge har skaffet sig et »overmål af beviser« for, at præsidenten har misbrugt sit embede.

The only crimes in the Impeachment Hoax were committed by Shifty Adam Schiff, when he totally made up my phone conversation with the Ukrainian President and read it to Congress, together with numerous others on Shifty’s side. Schiff should be Impeached, and worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019

Torsdag skal der stemmes om, hvorvidt den indledende undersøgelse kan blive til en officiel efterforskning for åbne døre. Og først derefter kan der indledes en egentlig rigsretssag, som i sidste ende vil kræve et flertal i Senatet på to tredjedele, hvis Trump skal fjernes fra embedet.

Tirsdag morgen dansk tid har Donald Trump endnu en gang benægtet anklagerne mod ham på Twitter. Han skriver, at den eneste, der har begået en forbrydelse, er Demokraternes formand i retsudvalget, Adam B. Schiff, som står i spidsen for undersøgelsen.

»Han opdigtede totalt min samtale med den ukrainske præsident og læste det højt for Kongressen sammen med en masse andre, der var på hans side. Schiff burde udsættes for en rigsretssag og det, der er værre.«