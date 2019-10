Trump tordner mod »uduelige demokraters« beskyldninger: Det er »BULLSHIT«

Donald Trump lagde ikke skjul på, at han fulgte med, da Demokraternes pressemøde blev live-transmitteret onsdag.

Mens Nancy Pelosi, Demokraternes formand i Repræsentanternes Hus, og Adam Schiff, efterretningsudvalgets formand, lovede, at de var klar til at stævne dokumenter fra Det Hvide Hus for at nå til bunds i undersøgelsen af Trumps opkald til Ukraine, kommenterede Trump det direkte på Twitter.

»Vi laver ikke sjov,« advarede de på pressemødet, ifølge The New York Times.

Hvortil Trump svarede: »BULLSHIT«.

Pelosi og Schiff brugte pressemødet på at forklare, hvor umedgørlig Trump og hans regering var i efterforskningen og beskyldte ham tilmed for at forsøge at lægge hindringer i vejen for deres arbejde. Han havde truet vidner og opfordret til vold, fortsatte de.

»De uduelige demokrater burde fokusere på at opbygge vores land i stedet for at spilde alles tid og energi på BULLSHIT, hvilket er, hvad de har gjort, siden jeg vandt en overvældende sejr i 2016,« tordnede Trump imens på Twitter:

»Få jer en bedre kandidat denne gang, I får brug for det!«

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2019

Det er kun otte dage siden, at Nancy Pelosi annoncerede, at Demokraterne ville påbegynde den indledende efterforskning forud for en mulig rigsretssag mod præsidenten. Den beslutning blev taget, efter det kom frem, at en whistleblower havde alarmeret efterretningstjenesten om et opkald, som Trump havde haft med Ukraines præsident, Volodomyr Selenskij.

I opkaldet bad Trump præsidenten om at starte en korruptionsundersøgelse, som Demokraterne mener, han kunne bruge til at finde snavs på Joe Biden - Trumps mest sandsynlige udfordrer ved præsidentvalget i 2020.

Opkaldet kom kort efter, at Trump havde givet ordre til, at næsten 391 millioner dollar i amerikansk hjælp til Ukraine skulle indefryses.

På pressemødet fordømte Schiff og Pelosi Trumps retorik i den efterfølgende sag. De mener, at han har truet den unavngivne whistleblower, der alarmerede efterretningstjenesten om opkaldet.

Han har blandt andet beskyldt whistlebloweren for at have været i kontakt med spioner, og en enkelt gang indikeret, at man »i gamle dage« plejede at tage sig anderledes af spioner og forrædere. Det er et »åbenlyst forsøg på at intimidere vidner,« hævdede Schiff onsdag.

»Det er en opfordring til vold,« fortsatte han ifølge The Guardian.

»Præsidenten er sikkert ikke klar over, hvor farlig hans udtalelse er,« tilføjede Pelosi.

Efter pressemødet var slut, var det Trumps tur til at møde journalisterne, da han afholdt fælles pressemøde med den besøgende præsident fra Finland, Sauli Niinisto.

Men pressemødet kom i høj grad til at handle om Demokraternes efterforskning af Trumps opkald i stedet. Trump forklarede undervejs, at han mente, Adam Schiff burde undersøges for landsforræderi, og at han var af den overbevisning, at Schiff havde hjulpet med at forfatte whistleblowerens anklage.

(The New York Times har afsløret, at whistlebloweren også har henvendt sig direkte til Schiff med sin klage, fordi han eller hun var i tvivl om, hvorvidt den ellers ville nå til Kongressen.)

President Trump lashed out at @Reuters reporter @jeffmason1, who asked him what he wanted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy to do when Trump brought up the business ties to Ukraine of Hunter Biden, son of Joe Biden https://t.co/3aiSLeOfBL pic.twitter.com/AQF3dpkChs — Reuters Top News (@Reuters) October 2, 2019

Demokraterne var »uærlige« og forsøgte at bruge efterforskningen som et billigt trick til at vinde præsidentvalget, forklarede han. Men inden pressemødet var ovre, oprandt præsidentens tålmodighed.

Da en journalist fra Reuters spurgte ham om, hvad han havde ønsket sig af opkaldet med Ukraines præsident, nægtede han at svare og beordrede journalisten at stille Finlands præsident et spørgsmål i stedet.

»Taler du til mig?« spurgte han tydeligt irriteret.

»Jeg har svaret på alt. Det hele er et fupnummer, og ved du hvem, der spiller med på fupnummeret? Folk som dig og de falske medier, som vi har i det her land.«

Til sidst gik Trump sin vej og glemte at give hånd til Finlands præsident. Senere publicerede han en række kampagnevideoer på Twitter, hvori han beskyldte Demokraterne for at bruge den indledende efterforskning i rigsretsprocessen til at stjæle valgkampen i 2020.