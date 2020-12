Trump sviner tre partifæller til: Jeres fejl, hvis Republikanerne taber Senatet

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har allerede syndebukkene klar, hvis Republikanerne skulle ende med at tabe de ekstremt vigtige senatsvalg i Georgia i begyndelsen af januar:

Det vil være på grund af »RINOS«, skriver præsidenten på Twitter. Det er en ny forkortelse, han er begyndt at bruge. RINOS står for »Republicans In Name Only«, altså de partifæller, som kun er republikanere af navn og ikke af gavn.

Og han nævner særligt tre personer:

Georgias guvernør, Brian Kemp, viceguvernør Geoff Duncan og den valgansvarlige i delstaten, Brad Raffensperger.

Alle har de tilfælles, at de har fastholdt, at præsidentvalget i Georgia har været fair og retfærdigt, mens præsidenten selv grundløst har hævdet, at det var manipuleret og korrupt.

»De vil alene være ansvarlige for det potentielle nederlag til vores to GLIMRENDE senatorer fra Georgia, David Perdue og Kelly Koeffler,« skriver præsidenten på Twitter.

RINOS @BrianKempGA, @GeoffDuncanGA, & Secretary of State Brad Raffensperger, will be solely responsible for the potential loss of our two GREAT Senators from Georgia, @sendavidperdue & @KLoeffler. Won’t call a Special Session or check for Signature Verification! People are ANGRY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

De to senatsvalg i Georgia 5. januar vil afgøre, om Demokraterne eller Republikanerne får magten i Senatet. Alle 100 sæder i det magtfulde senat – på nær de to i Georgia – er allerede fordelt. Lige nu er stillingen 50-48 i Republikanernes favør.

Vinder Republikanerne bare ét af de to valg, sikrer de sig flertallet i Senatet.

Vinder Demokraterne dem begge, er stillingen 50-50. I det tilfælde er det vicepræsidenten, Kamala Harris, der har den afgørende stemme ved stemmelighed. Dermed vil det give Demokraterne det tyndest mulige flertal.

Valget er afgørende for de kommende år i amerikansk politik. Og meningsmålingerne spår helt tæt løb.

Nogle Republikanere i staten er dog bange for, at Donald Trump kan ende med at skade Republikanernes mulighed for at vinde.

De frygter, at præsidentens konstante beskyldninger om, at Georgia har et bundkorrupt valgsystem, kan afholde nogle af hans mest loyale tilhængere fra at anvende selv samme valgsystem til at stemme på de republikanske kandidater.

De frygter, at præsidentens beskyldninger vil ramme partiet som en boomerang.

Præsidenten påstår igen og igen, at Georgia har et bundkorrupt valgsystem, hvor Demokraterne svindlede sig til sejren ved præsidentvalget.

På de sociale medier har prominente personer fra Trump-sfæren endda opfordret vælgerne til at boykotte de republikanske kandidater, fordi de tilsyneladende ikke udviser tilstrækkelig entusiasme for Donald Trumps grundløse beskyldninger om valgsvindel.

Det er en virkelig dårlig idé, mener præsidenten selv.

De tre RINOS

Siden præsidentvalget har der været tre omtællinger af stemmerne i Georgia. Den valgansvarlige republikaner, Brad Raffensperger, har aldrig sået tvivl om valgets integritet, og nu har han officielt erklæret Joe Biden som vinder af staten.

Lørdag forsøgte fire medlemmer af Georgias lokale senat så at indkalde til et særligt møde, hvor de folkevalgte skulle diskutere muligheden for at omgøre valget og udpege 16 valgmænd, som ville pege på Donald Trump frem for den reelle vinder, Joe Biden.

Men den mulighed kvalte Georgias republikanske guvernør, Brian Kemp, under fødslen.

»Det er ikke en mulighed, der er tilladt under statslig eller føderal lov,« skrev Kemp og hans republikanske viceguvernør i en meddelelse.