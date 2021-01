Trump-regeringen har brugt 600.000 kroner på toiletbesøg til Ivankas livvagter: De måtte ikke bruge hendes toilet

Som livvagter i Washingtons rige Kalorama-nabolag, hvor ministre og tidligere præsidenter har til huse, er Secret Services agenter vant til at tænke på lidt af hvert. De skal med jævne mellemrum patruljere den grund, de står vagt på, tage sig af potentielle dødstrusler og holde øje med nysgerrige fremmede.

Men da Ivanka Trumps og Jared Kushners Secret Service-agenter begyndte på deres arbejde, fik de alligevel en uforudset udfordring: De skulle finde et toilet. Og de måtte ikke bruge et af ægteparrets seks toiletter indenfor.

Det skriver The Washington Post, som nu kan afsløre, at den amerikanske regering i stedet hver måned har brugt lidt over 18.000 kroner på at få Secret Service-agenterne på toilettet.

Fordi agenterne ikke måtte bruge toiletterne indenfor, måtte de i de første par måneder i stedet enten benytte sig af et mobilt toilet, som stod udenfor, eller banke på hos naboen, den forhenværende præsident Barack Obama. Sommetider måtte de endda gå hele vejen hjem til vicepræsidenten Mike Pence og låne toilettet hos ham, skriver The Washington Post.

Ivanka Trump og Jared Kushner, Donald Trumps datter og svigersøn, som begge arbejder som rådgivere for præsidenten, har boet i dette hus i Kalorama i Washington, D.C., siden 2017. Fold sammen Læs mere Læs mere

Men i september 2017 fik de deres eget toilet, da regeringen begyndte at leje en etværelses-kælderlejlighed af ægteparrets naboer. Den kostede over 18.000 kroner om måneden, og det betyder, at regeringen ifølge The Washington Post altså har brugt over 600.000 kroner af de amerikanske skatteborgeres penge på livvagternes toiletbesøg.

Det er uklart præcist, hvem der fortalte agenterne, at de ikke måtte bruge toiletterne indenfor. En unavngiven agent har selv forklaret til The Washington Post, at ordren kom fra Ivanka Trump og Jared Kushner selv. Det har både Det Hvide Hus og Secret Service imidlertid afvist.

En talsmand for Secret Service har forklaret til The Washington Post, at det er normal praksis, at agenterne ikke går ind i de private boliger, de skal beskytte.

»Ivanka Trump og Jared Kushner har ikke nægtet Secret Service-personalet adgang til deres hjem, heller ikke for at bruge toilettet,« fortæller hun ifølge The Washington Post.

Alligevel er det et usædvanligt syn i området, at Secret Service-agenter må gå omkring i området for at finde et toilet, de kan bruge, skriver The Washington Post. Hos både Barack Obama og Mike Pence er der gjort plads til agenterne i enten en garage, et poolhus eller en del af boligen.

Men indtil Ivanka Trumps agenter fik deres eget helle, måtte de af og til gå på lokale restauranter for at låne et toilet.

»Det er første gang, jeg nogensinde har hørt om en Secret Service-agent, der må ud i disse ekstremer for at finde et toilet,« fortæller en unavngiven ordenshåndhæver, som angiveligt kender til situationen, til The Washington Post.

Lyt til »Kampagnesporet« – Berlingskes podcast om amerikansk politik: