Trump og svigersøn fik Deutsche Bank-ansatte til at trykke på alarmen. Hvad foregik der på deres konti?

Deutsche Banks computer-system er sat op til at opdage ulovlige aktiviteter på kundernes bankkonti. Når der finder overførsler sted, som kan give mistanke om hvidvask eller lignende, går der en alarm.

Og den er angiveligt flere gange gået over mistænkelig aktivitet på både præsident Donald Trumps og hans svigersøns Jared Kushners bankkonti. To gange gik flere anti-hvidvask-specialister kontiene igennem og udarbejdede en rapport om mistænkelig adfærd, som de anbefalede ledelsen at aflevere til myndighederne i 2016 og 2017.

Det fortæller fem nuværende og tidligere ansatte i banken til New York Times.

Men det blev aldrig anmeldt. Ledelsen hos Deutsche Bank, som har lånt store milliardbeløb til både Trumps og Kushners firmaer, afviste deres ansattes anbefalinger.

Der var angiveligt tale om pengeoverførsler, som blandt andet involverede Trumps familiefond The Trump Foundation og udenlandske individer og selskaber, som banken anså for mistænkelige. Men The New York Times har ikke indblik i selve overførslerne.

Både Trump og Kushner var byggeentrepenører, inden Trump indtog Det Hvide Hus, og det er ikke unormalt, at man inden for den branche laver store aftaler, der betales kontant af folk, som befinder sig uden for USA, skriver The New York Times.

Selvom alarmen gik i Deutsche Banks computersystem, er det altså ikke nødvendigvis et tegn på, at der foregik noget mistænkeligt. Der kan have været tale om store kontantoverførsler, som var helt legitime. At de ansatte ligeledes har anbefalet at indlevere informationen til myndighederne, behøver heller ikke betyde, at der er foregået noget ulovligt på kontiene.

Men ifølge de tidligere ansatte, der har talt med New York Times, har bankens beslutning om ikke at gå videre med indberetningerne mere at gøre med bankens generelle skepsis over for hvidvasklove. Det var ikke uhørt, at Deutsche Bank ville afvise indberetninger om mistænkelig aktivitet til fordel for at fastholde et godt forhold til de mest lukrative kunder, skriver New York Times.

»Man præsenterer dem for det hele, og man giver dem en anbefaling, og så sker der ikke noget. Det er Deutsche Bank-måden. De har for vane at afvise alt,« siger Tammy McFadden, som tidligere har arbejdet som hvidvask-specialist hos Deutsche Bank og har gennemgået nogle af de mistænkelige overførsler, skriver New York Times.

McFadden har længe arbejdet som hvidvask-specialist hos Deutsche Bank. Hun har gennemgået nogle overførsler, som har fundet sted mellem Kushners selskaber og russiske individer og konkluderet, at de burde blive indberettet til den amerikanske regering, blandt andet fordi Deutsche Bank tidligere havde fået hård kritik for at have hvidvasket for milliarder af dollars for russere, skriver New York Times.

Men hendes anbefaling om at indberette den ifølge hende mistænkelige aktivitet blev afvist. Og ifølge Tammy McFadden var det ikke, fordi der intet mistænkeligt var i rapporten, men fordi banken ville opretholde sit gode forhold til Jared Kushner, mener hun.

Efter præsident Trump blev præsident, blev hans og hans firmaers overførsler gennemgået af et hold af eksperter i økonomisk kriminalitet. De udarbejdede flere rapporter om mulig mistænkelig aktivitet, fortæller tre tidligere, anonyme Deutsche Bank-ansatte til New York Times. Mindst en af rapporterne drejede sig angiveligt om Trumps familiefond.

Men heller ikke disse rapporter blev indberettet til de amerikanske myndigheder.

Deutsche Bank understreger over for New York Times, at banken tager arbejdet med at stoppe hvidvask og økonomisk kriminalitet meget alvorligt og afviser, at ingen efterforsker nogensinde er blevet afholdt fra at gøre sit arbejde.

En talsperson fra Trump-organisationen afviser desuden historien. Herfra lyder det, at man aldrig har hørt om mistænkelig aktivitet hos Deutsche Bank, og at Trump-familien ingen aktive konti har ved banken længere.

Også fra Jared Kushners hold lyder en klar afvisning af historien, som Kushners talsperson kalder for »fuldstændig opdigtet og totalt falsk«.

I Kongressen undersøges Trumps forhold til Deutsche Bank, og Repræsentanternes Hus har to gange beordret, at banken udleverer regnskaber og finansoplysninger om Trump-familien. Det har fået præsident Trump til at sagsøge banken for at forhindre en sådan udlevering.