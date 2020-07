Trump lover at genrejse økonomien – men der er færre og færre, der tror på ham

Der er ingen nem vej ud af coronakrisen, og der kommer ingen hurtig redning.

Selvom Donald Trump har lovet at genrejse den amerikanske økonomi og bane vej for, at USA kan blive »større end nogensinde før,« er der tilsyneladende færre og færre amerikanere, der tror på ham.

Det viser en ny måling, som Financial Times har foretaget.

Næsten halvdelen af de amerikanske vælgere, 49 procent, svarer således i undersøgelsen, at de tror, at coronavirusudbruddet kun vil blive værre i deres nærmiljø i løbet af den næste måned.

Det er en væsentlig stigning i forhold til for en måned siden, hvor kun 35 procent forudså en forværring af pandemien.

I den nye undersøgelse tror kun 24 procent af vælgerne på fremgang i bekæmpelsen af coronavirus i løbet af den kommende måned.

Ligeledes er andelen af amerikanere, som tror på, at den amerikanske økonomi vil være »fuldstændigt genoprettet« om et år, faldet.

37 procent af amerikanerne tror således nu på, at økonomien vil være genrejst om et år. For en måned siden gjaldt det 42 procent af de adspurgte vælgere.

Imens er andelen af amerikanere, der tror, at genoprejsningen vil tage et år eller længere tid endnu, steget fra 58 procent til 63 procent.

Meningsmålingen er foretaget af Financial Times og Peter G. Peterson Foundation i slutningen af juni.

Ifølge The Financial Times er det særligt i USAs sydstater og på vestkysten, at amerikanerne udtrykker mest pessimisme over den fremtidige håndtering af coronavirus.

Det er også i nogle af de områder, såsom Californien, Texas og Arizona, der lige nu er hårdest ramt af coronavirussen, efter de er genåbnet.

Kigger man på syden isoleret, svarer 56 procent af de adspurgte vælgere således, at de tror, at coronavirusudbruddet vil blive værre i deres nærmiljø i den kommende måned. På vestkysten gælder det 59 procent af de adspurgte vælgere.

Til sammenligning svarer kun 29 procent af vælgerne sådan i det nordøstlige USA, som var hårdest ramt af pandemien, da den for alvor begyndte at sprede sig i USA i marts.

Tallene understreger den udfordring, Donald Trump står over for, når han til november skal overbevise vælgerne om at beholde ham som præsident i fire år mere.

Donald Trump er lige nu langt bagefter konkurrenten Joe Biden i de fleste landsdækkende meningsmålinger, som Berlingske tidligere har beskrevet.

Et nyt vægtet gennemsnit af de landsdækkende meningsmålinger viser lige nu, at blot 41,5 procent af de adspurgte amerikanere agter at stemme på præsidenten, mens 51 procent vil stemme på Demokraternes Joe Biden.

Kun Jimmy Carter i 1980 og George H. W. Bush i 1992 har prøvet at være så langt bagefter som den siddende præsident. De tabte begge to.