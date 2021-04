Tragedien i det iskolde paradis: Eventyrerne døde – blandt dem én af verdens rigeste

Mennesket drages af skjulte perler:

Fjerne strande uden forstyrrelser, øde vinterlandskaber med puddersne under skiene. Steder som den enorme Knik-gletsjer i Alaska med det todelte lydspor: vindens piben og de sporadiske isforskydninger.

I »nabolaget« tjekker velbemidlede vovehalse ind på Tordrillo Mountain Lodge, der med sine træhytter i den rå natur giver »Twins Peaks«-associationer – blot med et betydeligt livsnydertvist.

En slags forpost til en anden verden. Menneskets sidste skanse inden Chugach-bjergene.

Her har gæsterne købt »eventyrpakker« af en uges varighed til 95.000 kroner pr. person.

Et beløb, der dækker over adgang til kajakker, firhjulstrækkere, snescootere, fat tire-cykler på ryggen af Knik-gletsjeren og højdepunktet ... heliskiing, helikopterture til bjergsider med ski eller snowboard.

En stadig mere populær ekstremsport, hvor selv små fejl kan få alvorlige konsekvenser.

Den eventyrpakke købte den 56-årige tjekke Petr Kellner, grundlægger af investeringsvirksomheden PPF og med over 100 milliarder kroner en af verdens rigeste personer.

Petr Kellner efterlader sig hustruen Renáta Kellnerová og fire børn.

Tidlig eftermiddag 27. marts gik Kellner om bord i en tætbygget Airbus AS350 B3-helikopter, hvor han foruden piloten havde selskab af to erfarne snowboardere og to guider fra Tordrillo Mountain Lodge.

Den blå helikopter skulle højt den dag. Den lettede og blev til en prik på himlen. Halvdagsekspeditionen var i gang.

Klokken 18.35 forsvandt signalet.

Klokken 20.30 blev helikopteren registreret savnet.

Klokken 21.30 blev et blåt skrog observeret af en anden heliskiing-operatør på et bjerg mellem Grasshopper Valley og Metal Creek over Knik-gletsjeren.

Klokken 00:30 – seks timer efter signalet forsvandt – nåede en redningshelikopter frem til det ugæstfri terræn og fandt én overlevende: den 48-årige, tjekkiske snowboarder David Horváth. Hans tilstand var kritisk.

Tekniske undersøgelser viser ifølge lokalmediet Anchorage Daily News, at helikopteren ramte bjergvæggen i 1,7 kilometers højde, blot fem meter fra højderyggen. Dernæst rullede den 250-270 meter ned.

En redningshelikopter nær den forulykkede Airbus AS350 B3 på et bjerg mellem Grasshopper Valley og Metal Creek i Alaska.

Nyheden om Petr Kellners dødsfald gik verden rundt, og Tordrillo Mountain Lodge skyndte sig til tasterne:

»Nyheden er ødelæggende for vores personale, hele området og de pårørende. Det er første gang i de 17 år, vi har fløjet, at vi har stået over for noget af denne størrelsesorden.«

Hvorfor skulle der gå to timer, fra signalet forsvandt, til Airbus-helikopteren meldtes savnet? Kunne en hurtige redningsindsats have reddet de fem mænds liv?

Svarene blafrer stadig i den alaskanske vind.

Få timer inden ulykken delte snowboarderen Gregory Harms et billede af David Horváth på Instagram. Endelig var han tilbage i Chugach-bjergene med vennerne, skrev han:

»Efter en kæmpe indsats for at nå frem er @daviddhc (David Horváth, red.) og holdet tilbage i Alaska på jagt efter drømmen om endeløs vinter.«

På det sort-hvide billede brager den tjekkiske mand ned ad det urørte bjerg. Kun ham og naturen. Intet andet.

Den evige sult efter eventyr

Heliskiing går tilbage til begyndelsen af 1960erne.

Dengang fik den drevne østriger Johann Wolfgang »Hans« Gmoser (1932-2006) en idé, der skulle gøre ham til en pioner inden for ekstremsporten: Hvorfor ikke kommercialisere fragthelikopterne til bjergene? Hvorfor ikke lade eventyrlystne (og købestærke) skiløbere betale for adgang til de forjættede højder?

Gmoser havde grundlagt Canadian Mountain Holidays, og heliskiing skulle styrke hans forretning. Og således gik det.

Men med miljøbevægelserne fulgte kritikken, og den er ikke forstummet.

Alaska Mountain Rescue Group er nået frem til ulykkesstedet i Alaska.

Mens Frankrig og Tyskland har forbudt heliskiing, og Østrig kun tillader to landingspladser til formålet, står det anderledes til i Schweiz, hvor der årligt er omkring 15.000 ture til 42 landingspladser, godt halvdelen i fredede områder.

I 2010 gik Schweiz' største miljøorganisationer til regeringen med 15.000 underskrifter. Kravet var klart: Gør som nabolandene. Stop larmen og forureningen. Forbyd heliskiing!

Men uden held. Modargumenterne har indtil vundet:

Helikoptere er en del af livet i Alperne, fra redningsaktioner til fragt af mad og byggematerialer til landsbyerne i bjergene. Et forbud vil ikke begrænse antallet af helikopterflyvninger nævneværdigt, hævder redningstjenester og operatører.

I den anden ende af verden, nærmere betegnet Tordrillo Mountain Lodge, er hverdagen tilsyneladende hurtigt vendt tilbage efter ulykken i marts.

Vraget af helikopteren. Seks var om bord, én overlevede: den 48-årige, tjekkiske snowboarder David Horváth.

På hjemmesiden står der intet om tragedien. Den skjulte perle gør derimod alt for at appellere til menneskets evige sult efter eventyr:

Med videoklip af en familie i waders, der fisker i søen.

Af salige mennesker på paddleboards.

Af en blå helikopter på vej ned til håbefulde vovehalse.