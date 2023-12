Internationalt Abonnement

Topuniversiteter har fået massiv kritik for håndtering af antisemitisme. Nu ruller hovederne

Tre topuniversiteter i USA har i store dele af befolkningens øjne givet katastrofale vidnesbyrd i kongressen efter at være blevet anklaget for ikke at sige fra over for antisemitisme. For en af rektorerne har det fået den yderste konsekvens.