Topchef knuser Trumps løfte: Der kommer ikke en vaccine før valget

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har flere gange fortalt amerikanerne, at en vaccine mod covid-19 vil være på markedet inden præsidentvalget 3. november.

Men det håb lider nu et knæk. Direktøren i et af de førende vaccineselskaber erkender, at det bliver umuligt at nå.

Det amerikanske selskab Moderna er langt fremme med at skabe en vaccine, men topdirektøren, Stéphane Bancel, siger, at selskabet ikke er klar til at søge de amerikanske myndigheder om tilladelse til at anvende vaccinen før tidligst 25. november.

Det skriver Financial Times.

Stéphane Bancel tilføjede, at han ikke tror, at Moderna vil få tilladelse til at give en vaccine til store udsnit af befolkningen før foråret.

Under tirsdagens præsidentdebat med Joe Biden insisterede Donald Trump igen på, at vaccinerne kan være klar, længe før hans egne rådgivere forudser, at de er klar. Chefen for vaccineteamet i Det Hvide Hus forventer, at en vaccine vil komme på det amerikanske marked mellem april og juni næste år.

Under debatten sagde Trump:

»Jeg har talt med firmaerne, og vi kan have det meget før(...) Jeg har talt med Pfizer, jeg har talt med alle de folk, man skal tale med – Moderna, Johnson & Johnson og andre. De kan arbejde meget hurtigere end det.«

Moderna har modtaget milliarder fra den amerikanske stat i støtte til vaccineprojektet.

Vaccinerne skal gennem tre testfaser, hvor deres effektivitet og mulige bivirkninger skal dokumenteres, inden vaccinerne kan komme på markedet.

Efter gode resultater i fase et og to, er Moderna nu i gang med at teste vaccinen på 30.000 mennesker i USA.

11. august betalte den amerikanske regering knap ti milliarder kroner for forkøbsret til 100 millioner doser.