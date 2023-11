Titusinder er flygtet fra kampe i Myanmar

Medlemmer af den etniske oprørsgruppe Ta'ang Nationale Befrielseshær under en øvelse på en af deres baser i skovene i Shan-delstaten i det nordlige Myanmar. En alliance bestående af tre væbnede grupper har indledt en offensiv mod Myanmars hær, som iagttagere betegner som den hidtil største udfordring for militæret, siden generalerne tog magten ved et kup i februar 2021. (Arkivfoto) Fold sammen

Læs mere