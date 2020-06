»Tidligere var det nok at undgå katastrofen«: Nu falder svenskernes tillid til myndighederne

Selv statsepidemiologen Anders Tegnell har nu erkendt, at landet skulle have været lukket mere ned under coronakrisens begyndelse. Alt for mange svenskere er døde, har han sagt, og dødstallet ér også flere gange højere i Sverige end i nabolandene.

Og at den svenske coronastrategi ikke har virket som planlagt afspejles også i de svenske meningsmålinger, skriver SVT.

Der er simpelthen færre svenskere, som har høj tillid til, at myndighederne kan håndtere coronavkrisen, viser nye meningsmålinger fra analyseinstituttet Novus, som SVT har bestilt. Det gælder både tilliden til den socialdemokratiske regering og den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen, Folkhälsömyndigheten, skriver SVT.

Den svenske statsminister Stefan Löfven (S) har under coronakrisen nydt stor folkelige opbakning. Nu begynder tilliden til hans regering dog at dale. Fold sammen Læs mere Læs mere

I april svarede 63 procent af svenskerne således, at de havde høj eller meget tillid til regeringens håndtering af coronakrisen.

I juni er det tal faldet med næsten 20 procentpoint til 45 procent.

Andelen af svenskere, der har høj tillid til Folkhälsomyndigheten, er i samme periode faldet fra 75 procent til 63 procent.

»Nu kræves der en helt anden form for håndtering af pandemien i forhold til den akutte krisehåndtering, som folk mente rakte for et par måneder siden,« siger Torbjörn Sjöström, administrerende direktør ved analyseinstituttes Novus til SVT.

»Tidligere var det nok at undgå katastrofen,« siger han.

Men nu vil svenskerne have svar på, hvorfor dødstallene er blevet så høje i landet. De vil vide, hvor udbredt smitten egentlig er. Og hvor længe endnu forestiller myndighederne sig, at ældre helt skal isoleres?

Sveriges kampstrategi mod coronavirussen har været omdiskuteret i hele verden og ikke mindst her i Danmark.

Mens Danmark lukkede landet ned, holdt Sverige skoler, cafeer og restauranter åbne. Svenskerne forsøgte i stedet at begrænse spredningen af virussen og beskytte udsatte grupper, for eksempel ved at forbyde store forsamlinger og forsegle plejehjem.

Men netop plejehjemmene er blevet hårdt ramt. Over 4.500 svenskere er døde efter at have fået virussen, og mere end 40.000 er konstateret smittede i landet.

Også Aftonbladet har bragt en meningsmåling fra Demoskop, som viser, at tilliden til Riksdagen, regeringen og Folkhälsomyndigheten er faldet med 8-12 procentpoint.

Det er meget, vurderer Demoskops opinionschef, Peter Santesson. Han mener også, at faldet skyldes myndighedernes håndtering af coronavirus:

»Hverdagen er forandret, men normalitet er tilbage. Når man ikke længere oplever, at man er i en akut krise, så aftager de meget stærke følelser af sammenhold også. Der er formodentlig en ret stor samfundsdebat, som venter os,« siger han til Aftonbladet.

Selv om tilliden til myndighederne falder, betyder det ikke, at den nu er lav. Der er stadig mange svenskere, som har høj tillid til myndighederne. Den er højere, end da pandemien brød ud, men lavere end for en måned siden.

»Når man tænker på, hvordan de svenske dødstal stikker ud internationalt, er det slående, at tilliden i Sverige stadig ligger på så højt et niveau. Det vidner om den store tillid, som findes til det offenlige i Sverige,« siger Peter Santesson til Aftonbladet.