Tidligere pave kritiserer sin arvtager: Cølibat skal bevares

Det er en gammel fejde, der blusser op igen.

I en ny bog skriver den tidligere pave Benedikt 16. en opfordring til sin efterfølger, pave Frans, om at forsvare katolske præsters cølibat. Sker det ikke, vil det have store konsekvenser for katolske præsters muligheder for at forkynde det kristne budskab samt stor betydning for kirkens sammenhold generelt.

Det skriver britiske Sky News.

I bogen, som den konservative kardinal Robert Sarah er medforfatter på, skriver den nu 92-årige pensionerede pave, at man som præst ikke kan hengive sig fuldt ud til det kirkelige embede, hvis man også er gift. Dette skyldes, at man som gift bliver nødt til at koncentrere sig om ægteskabet og familien.

»Eftersom det at tjene Herren kræver menneskets fulde dedikation, virker det ikke muligt at varetage de to kald på samme tid,« skriver de to forfattere i bogen, der udkom mandag.

Emnet om cølibat i den katolske kirke er kommet på dagsordenen igen, efter at pave Frans i oktober 2019 luftede ideen om at lempe på cølibatreglerne for præster i Amazonas og lade præster i regionen gifte sig, som BBC har beskrevet. Dette skyldes ifølge pave Frans, at der er alvorlig mangel på præster i Amazonas, og at præsters ret til ægteskab vil kunne løse problemet.

Pave Frans sammen med sin forgænger, pave Benedikt 16.

»Jeg vil hellere ofre liv end ændre lovene«

Benedikt 16. forlod sin post i 2013 og svor dengang »ubetinget ærbødighed og loyalitet« over for sin efterfølger. Siden har han dog givet flere interview og skrevet bøger, hvor han giver sine holdninger om den katolske kirke til kende, skriver BBC.

Ifølge Massimo Faggioli, en katolsk historiker og teolog ved det amerikanske Villonova Universitet, er den seneste udmelding fra Benedikt 16. dog usædvanlig. Det er ikke almindeligt, at en tidligere pave offentligt kommenterer kirkelige anliggender på den måde, og slet ikke mod en siddende pave.

»Benedikt 16. bryder faktisk ikke sin tavshed, for han (og hans følgere) har aldrig følt sig bundet til dette løfte. Men det er et alvorligt brud,« skriver Massimo Faggioli på Twitter.

Robert Sarah er udmærket klar over, at bogen kan skabe debat i de katolske kredse. Til den franske avis Le Figaro, der har fået lov til at offentliggøre nogle kapitler fra bogen, siger han, at de med bogen håber at kunne rette op på »krisen, som kirken går igennem«.

Ifølge CNN er pave Frans enig med Benedikt 16. omkring cølibat på et principielt plan, men han understreger, at der nogle gange opstår situationer, hvor man må have andre forhold in mente – såsom manglen på præster i Amazonas.

»Pave Frans' holdning til cølibat er velkendt. Under sin samtale med journalister på vej hjem fra Panama sagde pave Frans: »Det minder mig om noget, som Sankt Paul 6. (den tidligere pave Paul 6., red.) engang sagde – »jeg foretrækker at ofre liv frem for at ændre på cølibatslovene«,« siger Vatikanets pressechef Matteo Bruni i en meddelelse ifølge CNN.