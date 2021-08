Syvårig pige efter knivangreb på skole i Skåne: »Vi måtte flygte ud gennem vinduet«

Lyt til artiklen

Uhyggelige scener udspillede sig torsdag morgen på en skole i Skåne, hvor en maskeret dreng angiveligt stak en lærer ned med en kniv.

Overfaldet skete midt i skoletiden på Källebergsskolan i Eslöv, 30 kilometer nord for Malmø.

Ifølge Aftonbladet havde lærer og elever i en af skolens 1. klasser netop taget hul på en musiktime, da de hørte støj uden for klasselokalet.

»Jeg hørte en voksen råbe ude på gangen. Han råbte: 'Ring til politiet',« fortæller en syvårig pige til Aftonbladet.

Så gik det stærkt.

»Læreren sagde: 'Hurtigt, ud gennem vinduet og løb hen til spisesalen og ind i engelskrummet'.«

»Vi hoppede ud gennem vinduet. Jeg havnede i en busk og løb,« fortsætter pigen.

Knivangrebet fandt sted på Källebergsskolan i Eslöv – 30 kilometer nord for Malmø.

Andre lærere og elever valgte at forblive i deres klasseværelser, mens dramaet stod på, oplyser politiets talsperson Ewa-Gun Westford. Politi og ambulance ankom kort efter klokken 8.30 til skolen, og den alvorligt sårede lærer blev kørt til hospitalet. Hans tilstand er endnu ukendt.

Politiet fandt frem til den mistænkte gerningsmand, en 15-årig dreng, som blev pågrebet efter, at politiet havde affyret varselsskud. Ifølge vidneudsagn til Skånska Dagbladet var drengen maskeret og medbragte en lang kniv.

»Han havde en skeletmaske på, en hjelm og noget, der så ud som en skudsikker vest. Det var meget ubehageligt,« fortæller en elev til Skånska Dagbladet.

Ifølge politiet har den 15-årige dreng tilknytning til skolen, men man vil ikke fortælle nærmere, hvilken tilknytning der er tale om. Drengen er nu sigtet for drabsforsøg. Der er ikke mistanke om flere gerningsmænd, og motivet bag knivstikkeriet er endnu uklart.

Kort efter pågribelsen foretog politiet en ransagning af den 15-årige drengs hjem.

Den formodede gerningsmand blev anholdt kort efter angrebet og er nu sigtet for drabsforsøg.

Den svenske statsminister, Stefan Löfven, kommenterede torsdag eftermiddag episoden.

»Angrebet på en medarbejder på Källebergsskolan i Eslöv er forfærdeligt. Mine tanker går til den ramte, hans pårørende og alle elever og personale på skolen. Skolen skal være et trygt sted for alle. Det er godt, at politiet hurtigt kunne pågribe den formodede gerningsmand. Nu er politiet i gang med at udrede, hvad der er sket,« udtaler Löfven ifølge Aftonbladet.