Svigerdatteren sætter gang i Trump-spekulationer: »Han er nok interesseret«

Lara Trump sætter nu yderligere ild til spekulationerne om, at Donald Trump vil forsøge at genvinde præsidentposten i 2024.

Ekspræsidentens svigerdatter siger i et interview til Fox News, at hun har talt med Donald Trump om muligheden.

»Han gav os besked om at holde ud. At det ikke er slut for ham,« sagde Lara Trump – som er gift med Eric Trump – i et interview til Fox News søndag.

»Og han indikerede, at han nok er interesseret i at stille op i 2024 igen.«

Watch the latest video at foxnews.com

Der har længe været spekulationer om, at Lara Trump – som tidligere var rådgiver for Donald Trump – selv vil stille op til senatsvalget i North Carolina i 2022.

I næste weekend vil Donald Trump foretage sin første store offentlige optræden, siden han forlod Det Hvide Hus. Her taler han på den store konservative konference CPAC i Florida, hvor hele toppen af Det Republikanske Parti vil være til stede.

CPAC repræsenterer især den mest højreorienterede del af Det Republikanske Parti.

Traditionen tro skal alle deltagerne være med i en såkaldt straw poll – en meningsmåling, hvor de giver deres bud på, hvem de ønsker som USAs næste præsident.

Nye meningsmålinger blandt de republikanske vælgere har indikeret, at Donald Trump på nuværende tidspunkt er klart det mest populære bud på en republikansk præsidentkandidat i 2024.

I målingen svarede mere end halvdelen af de adspurgte, at Donald Trump er deres foretrukne kandidat til primærvalgene i 2024.