Sverigedemokraternes moske-melding kan forlænge vejen til Nato

Sverigedemokraternes leder, Jimmie Akesson, fastslog på partiets landsmøde i weekenden, at man ikke bare ønsker et stop for nye moskeer i Sverige. Sverigedemokraterne ønsker også, at eksisterende moskeer og minareter rives ned. Udmeldingen kommer, mens Tyrkiet fortsat tøver med at give grønt lyst til, at Sverige kan optages i Nato (Arkivfoto).

