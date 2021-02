Sverige undersøger kloakkerne: Gør bekymrende corona-fund

Svenske forskere plejer at kunne forudsige coronaudviklingen i landet: Mængden af virus i kloakvandet har vist sig at være en ganske effektiv indikator for, hvor smittetallet befinder sig få uger senere.

Og nu har forskerne fundet dårligt nyt i kloakkerne:

I tre store svenske byer, Stockholm, Göteborg og Uppsala, stiger mængden af coronaspor i kloakkerne nu efter flere ugers fald. Det skriver SVT Nyheter.

De svenske smitte- og dødstal har henover vinteren fulgt en kurve, der ligner Danmarks. Efter en eksplosion i smittetallet i november og december, er antallet af syge og indlagte igen faldet i januar.

Men nu er forskerne altså bekymrede for udviklingen – ikke mindst i hovedstaden.

»Vi har netop lavet analysen for afløbsvandet fra sidste uge, og der kan være en opgang på vej,« siger Cecilia Williams fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Forskerne har de seneste mange uger kunnet se, at virusmængden i kloakkerne er dalet uge for uge. Men også i Göteborg, som har været hårdt ramt henover vinteren, fortsætter den positive udvikling nu heller ikke længere.

»Desværre synes virusmængden i afløbsvandet at være gået op igen. Forhåbentlig vender det igen næste uge,« siger virolog Heléne Norder fra Sahlgrenska universitetssygehus.

Hun understreger, at virusmængden dog efter flere ugers fald endnu ikke er lige så høj, som den eksempelvis var ved juletid.

Se det daglige antal coronarelaterede dødsfald målt per 100.000 indbyggere her.

Det har længe været kendt, at spildevand kan sladre om det reelle smitteniveau i et samfund, hvor langtfra alle bliver testet for coronavirus.

I Sverige bruger blandt andet nogle hospitaler målingerne til at forudsige, hvor stort pres der vil komme på intensivafdelingerne nogle uger senere.

I alt har 11,815 personer mistet livet med covid-19 i Sverige. Målt per indbygger er det omtrent tre gange så mange som i Danmark.