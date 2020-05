Sverige har et af verdens højeste dødstal – men over 1.000 ofre er måske ikke talt med

I de forgangne to uger har Sverige flere gange markeret sig som det land i verden, der har haft det højeste dødstal per indbygger.

Men det kan vise sig, at der er over 1.000 ofre, som ikke er blevet talt med i den officielle statistik. Det skriver Dagens Nyheter.

Officielt er der fredag morgen i alt 4.266 personer, som er døde med coronavirus i Sverige. Men ifølge Dagens Nyheter kan der i virkeligheden være en del flere døde end dét.

Ifølge den seneste ugerapport fra Sveriges pendant til Sundhedsstyrelsen, Folhälsomyndigheten, har der været en overdødelighed på 4.046 døde fra 23. marts til 3. maj.

Det vil sige, at 4.046 flere personer døde i den periode, end hvad man normalt ville forvente, når man sammenligner med de seneste fem år.

Og sammenholdes det tal med de 3.039 dødsfald, som de svenske myndigheder i samme periode har koblet til covid-19, er der mindst 1.007 liv, som ikke er talt med i den officielle statistik.

Det er i sagens natur ikke 100 procent sikkert, at alle 1.007 personer døde efter at have fået coronavirus. Men overdødeligheden menes at afspejle pandemiens omkostninger, har AnnaSara Carnahan, epidemiolog ved Folkhälsomyndigheten, forklaret Dagens Nyheter:

»Overdødeligheden under perioden spejler sandsynligvis covid-pandemien, men vi kommer ikke til med sikkerhed at kunne sige, om det var det, der forårsagede dødsfaldene,« siger hun til Dagens Nyheter og forklarer, at man formentlig først har det endelige overblik, når pandemien er ovre.

Hun mener dog ikke, at det er usandsynligt, at mange af de 1.007 dødsfald vil kunne kobles til covid-19.

Hun fortæller, at de svenske myndigheder mellem 23. marts og 3. maj formentlig kun opdagede cirka 75 procent af coronarelaterede dødsfald i landet. I de seneste uger mener hun dog, at mere end 90 procent af dem er blevet opdaget.

»Det afspejler sandsynligvis, at vi er blevet bedre til at teste på for eksempel plejehjem. Men alle dødsfald kommer ikke til at blive fanget af statistikken, eftersom alle ikke bliver testet, og alle infektioner ikke opdages af sundhedspersonale,« siger hun til Dagens Nyheter.