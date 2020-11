Sverige er endnu en gang under pres: »Vi sætter nye rekorder hver uge«

De seneste døgn er der sket en eksplosiv stigning i antallet af nye smittetilfælde i Sverige.

Smitten har spredt sig til flere regioner, flere personer bliver indlagt på intensiv, og testkapaciteten kan ikke følge med flere steder, lyder meldingen fra den anden side af Øresund.

Fredag kunne Sverige konstatere 5.990 nye coronasmittede. Det er den største stigning på et døgn, siden coronavirussen brød ud i landet. Samtidig blev der meldt om 42 nye dødsfald. Dagen forinden var antallet 40. Det er det højeste antal siden maj. Med til historien hører, at Sverige i dag tester langt flere for coronavirus, end man gjorde i foråret.

»Andelen af smittede stiger hurtigt nu. Vi sætter nye rekorder hver uge, både i antal test og i antal og andel af smittede,« siger Claes Ruth fra Karolinska Universitetslaboratoriet til avisen Dagens Nyheter.

Sverige klarer sig markant dårligere end både Danmark, Finland og Norge. Det gælder smittetilfælde, indlæggelser og dødsfald. Antallet af nye coronatilfælde set i forhold til antallet af indbyggere er i Sverige i øjeblikket ti gange højere end i Finland, næsten fire gange højere end i Norge og dobbelt så højt som i Danmark.

»Indtil videre har Sveriges strategi vist sig at være en dramatisk fejl,« siger den svenske virolog Lena Einhorn til Financial Times.

Resultaterne går stik imod den svenske statsepidemiolog Anders Tegnells forventning. Tilbage i maj kunne han til Financial Times forklare, at Sverige ville have et højt niveau af immunitet, hvis en anden bølge ramte landet.

Manglende testkapacitet

Særligt den svenske hovedstad, Stockholm, er hårdt ramt af coronavirus. Hver femte, der bliver testet, får stukket et positivt testsvar i hånden. Det er en stigning på fire procentpoint i forhold til ugen inden og hele 12 procentpoint sammenlignet med ugen forinden. Det viser de seneste tal fra sundhedsmyndighederne i den svenske hovedstad.

Samtidig er interessen for at blive testet vokset så massivt, at testcentrene i og omkring Stockholm ikke kan følge med.

Sverige er kendt for at have gået en anden vej i kampen mod coronavirussen. Landet har ikke på samme måde været lukket ned, som man har set det andre steder i verden.

I et forsøg på at bremse smitten har Sverige nu indført forbud mod salg af alkohol efter klokken 22.00.

Ifølge finansminister Magdalene Andersson har 100.000 personer mistet deres job i Sverige på grund af coronakrisen.

I alt 6.164 er døde med coronavirus i Sverige.