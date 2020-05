Svenske forskere leger med ny teori: Kan snus beskytte mod coronavirus?

Det lyder måske helt ulogisk. Men som Berlingske tidligere har beskrevet, indikerer flere globale studier, at rygere har lavere risiko for at få coronavirus end ikkerygere.

Og nu vil svenske forskere undersøge, om det samme kan gøre sig gældende for svenskere, der tager snus, skriver Dagens Nyheter.

I Frankrig ryger 25 procent af befolkningen. Men kun fem procent af landets 482 intensivpatienter ryger til dagligt, skriver Expressen. Og studier fra både Kina og USA viser, at der er en lavere andel af rygere på covid-19-afdelingerne, end der er ude i befolkningen.

Det kan blandt andet skyldes nikotinen, som måske aktiverer receptorer, der forhindrer coronavirussen i at sprede sig i kroppen, lyder én hypotese. Nikotinen kan muligvis også forhindre kroppens immunforsvar i at overreagere, som man har set det i nogle alvorlige tilfælde af coronavirus, lyder en anden teori.

Nu vil svenske forskere finde ud af, om snus – der også er et nikotinprodukt – kan have samme effekt. De er begyndt at undersøge, hvor mange af coronapatienterne i landet der oplyser at tage snus til daglig. Det skal senere sammenlignes med, hvor alvorligt syge de hver især er.

»Men der er en række besværligheder med sådan et studie,« siger Cecilia Magnusson til Dagens Nyheter.

Hun arbejder ved det svenske center for epidemiologi og samfundsmedicin og står i spidsen for det nye studie af snus og coronavirus. Hun forklarer, at det kan blive svært at afgøre, hvilken effekt snus helt præcist har.

Bare fordi man tager snus og ikke har været alvorligt syg af coronavirus efter at være blevet testet positiv, behøver de to ting ikke at hænge sammen, forklarer hun.

Hvis man generelt er sund, dyrker motion og har gode søvn- og madvaner, kan dét for eksempel lige så vel være grunden til, at man ikke er blevet alvorligt syg.

Hverken tobak eller snus er sundt, og folk opfordres derfor ikke til at begynde at indtage hverken det ene eller andet nikotinprodukt for at beskytte sig mod coronavirus. Cecilia Magnusson advarer også mod de effekter, det kan have, hvis man faktisk konkluderer, at nikotin kan beskytte mod coronavirus.

»Man kan forestille sig, at folk, som overvejer at stoppe med at tage snus lige nu, måske vælger at vente med det til efter pandemien,« siger hun til Dagens Nyheter.

Som Berlingske tidligere har beskrevet, ønsker forskere i Frankrig at undersøge, om nikotinplastre kan beskytte mod virussen. De franske myndigheder har imidlertid endnu ikke godkendt det kliniske forsøg, som ville indebære at uddele nikotinplastre til en større gruppe franskmænd for at se, om det nedsætter risikoen for at udvikle sygdommen covid-19.

I Wales vil læger og forskere sætte et lignende eksperiment i gang, skriver The Guardian.

Det er vigtigt at understrege, at selv om rygerne muligvis er underrepræsenteret på covid-19-afdelingerne, lader de fortsat til at være i større fare for at blive alvorligt syge eller dø i det tilfælde, at de får virussen.

Eller som den franske sundhedsminister, Olivier Véran, formulerer det:

»Det her betyder ikke, at tobak beskytter. Tobak dræber.«