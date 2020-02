Svensk TV-program i modvind efter noget af en underdrivelse: Göring var »tysk politiker«

Denne uges afsnit af det svenske TV-program »Antikrundan« har fået stor opmærksomhed.

For i studiet skulle eksperterne vurdere en ring, som havde tilhørt nazisten og krigsforbryderen Hermann Görings kone. Sådan beskrev TV-kanalen SVT dog ikke Hermann Göring. I en grafik på skærmen stod der det blot, at han var en »tysk politiker«.

Det blev ikke nævnt med et ord, at han var Hitlers kronprins, præsident for Rigsdagen, øverstkommanderende i Luftwaffe, stifter af Gestapo eller rigsmarskal for det stortyske rige.

Det blev heller ikke nævnt, at han efter Anden Verdenskrig blev dømt for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Se SVTs beskrivelse af Hermann Göring herunder.

SVT:s haveri – nazisten Hermann Göring beskrevs som ”tysk politiker” i Antikrundan, skriver GP.https://t.co/qXkJ605idq pic.twitter.com/Hbhe0MFNFd — Expressen (@Expressen) February 14, 2020

Svenske Christer Bergström er forfatter til flere bøger om Anden Verdenskrig. Og i avisen Göteborgs-Posten skælder han ud på SVT.

»Det er utroligt uvidende bare at kalde ham tysk politiker. Man bliver målløs. Man kunne i det mindste have sagt, han var nazistisk politiker.«

Göring var selve »legemliggørelsen af nazismen i al sin ondskab«, siger Christer Bergström.

»Han var endda jødehader, inden Hitler var det.«

I 1946 begik Hermann Göring selvmord med cyanid, kort inden han skulle have været henrettet ved hængning.

SVT har undskyldt beskrivelsen om Göring og beder om tilgivelse. De skrev bare det, som den svenske nationalencyklopædi havde skrevet, lyder forklaringen:

»Men naturligvis skulle vi have skrevet, at han var nazist,« siger Victoria Nordansjö, presseansvarlig hos SVT til Expressen.

Programmet bliver nu ændret, meddeler SVT.