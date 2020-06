Svensk politiker om dansk grænsekaos: »Det er lidt uprofessionelt«

Det var »lidt uprofessionelt.«

Sådan lyder det fra Carl Johan Sonesson, regionsordfører for det liberal-konservative parti Moderaterna i Skåne, om det kaos, der fandt sted ved de dansk-svenske grænser henover weekenden, ifølge Sveriges Radio.

Da de danske grænser i lørdags genåbnede for svenskere fra Skåne, Halland og Blekinge, var der stor forvirring om, præcis hvilken dokumentation svenskerne skulle vise for at komme ind i Danmark.

Det skyldes ikke mindst, at forskellige danske myndigheder tilsyneladende gav svenskerne forskellige meldinger.

Fra både Rigspolitiet, Justitsministeriet, Nordsjællands Politi og rederierne, der sejler mellem Helsingør og Helsingborg, lød det således i fredags, at svenskere ikke behøvede at fremvise en negativ coronatest ved indrejse i Danmark, så længe de fik én, når de var ankommet.

Men lørdag blev dén regel lavet om. På den dag, hvor grænserne genåbnede, præciserede de danske myndigheder pludselig – kort efter frokost – at det ikke er alle borgere fra Skåne, Halland og Blekinge, der frit kan rejse ind i Danmark uden at være blevet coronatestet hjemmefra.

Det betød, at mange svenskere blev afvist ved grænsen og måtte rejse hjem igen. Inden dagen var omme, valgte færgeselskabet Sundbusserne at indstille al sejladsen mellem Helsingør og Helsingborg, fordi reglerne var så forvirrende.

Det er dét forløb, Carl Johan Sonesson kalder for »lidt uprofessionelt«.

»Der er altså folk fra Skåne, som planlægger deres rejser ud fra de her beskeder,« forklarer han til Sveriges Radio.

Regelændringen skyldtes, at de tre svenske regioner i øjeblikket ikke lever op til regeringens kriterier for at være åbent.

Det betyder, at man kun kan komme ind i Danmark uden en negativ coronatest, hvis man har et såkaldt anerkendelsesværdigt formål i landet – som for eksempel en forretningsrejse.

Men kommer man blot som turist, skal man altså fremvise en negativ test, lød det. Og den må maksimalt være 72 timer gammel.