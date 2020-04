Svensk hospitalsdirektør er bekymret for presset på lægerne: »Situationen i Stockholm er ekstrem«

Stockholm er ved at løbe tør for hospitalssenge. De allermest syge coronapatienter må sendes til andre distrikter for at modtage en særlig intensivbehandling.

»Det har været og er stadig en ekstrem situation,« siger Björn Eriksson, der er sundheds- og hospitalsdirektør i Stockholmsområdet, til SVT:

»Behovet for behandling vokser hele tiden, og lige nu har vi nået toppen, både på hospitalerne og i behandlingen af covid-19-patienter generelt,« siger han.

Sideløbende med behandlingen af de coronasmittede, har lægerne stadig skullet behandle alle andre patienter, og hospitalsdirektøren sætter spørgsmålstegn ved, hvor lang tid endnu lægerne kan holde til det høje behandlingspres.

»Vi behandler kræftpatienter, hjerteanfald, hjerneblødninger. Alt det, som vi skal behandle, behandler vi, og vi forsøger at gøre det med præcis samme kvalitet, som vi har gjort tidligere. Men det er et kæmpe pres for vores medarbejdere, og min store frygt er, at vi skal kunne holde til flere uger endnu på det her høje niveau,« siger han.

Cirka 550 coronapatienter er indlagt på intensiv i Sverige, og i Stockholm gælder det 230 patienter. Desuden er et stort antal coronapatienter indlagt på andre afdelinger, forklarer Eriksson til SVT.

»Vi har omkring 1.100-1.200 patienter, som modtager behandlinger på vores hospitaler, og der skal man vide, at vores største sygehus, Karolinska-sygehuset, har omtrent 1.000 pladser i alt,« forklarer han.

På Karolinska-sygehuset er man nu løbet tør for ECMO-maskiner. Det er en slags lungemaskine, der også ventilerer blodet. Det er kun de allermest syge patienter, som ikke længere har gavn af almindelig respirator eller normal intensivbehandling, som bliver tilkoblet maskinerne.

Man kan således kun få ECMO-hjælp, hvis lægerne mener, at man kun har 24 timer tilbage at leve i, hvis man ikke får behandlingen.

Siden fredag har alle hospitalets ni ECMO-maskiner været taget i brug, skriver Aftonbladet. Og det betyder, at sygehuset i Stockholm nu må begynde at sende de mest syge patienter til hospitaler i Uppsala og Linköping, skriver Dagens Nyheter.

»Det er surrealistisk. Behovet for ECMO føles umætteligt lige nu,« siger Lars Falk, enhedschef på Karolinska-sygehusets ECMO-afdeling, til Dagens Nyheter.

Det er ellers netop på Karolinska-sygehuset, at der er flest af de avancerede lungemaskiner. Derfor er det også meningen, at patienter fra andre steder i landet skal sendes til Stockholm for at få ECMO-behandling, hvis de har brug for det. Lige nu sker det modsatte.

»Det er bekymrende, at trykket allerede er så stort bare fra Stockholmspatienter, fordi vi stadig venter på, at niveauet også stiger i resten af landet, og vi har et ansvar for det hele,« siger Lars Falk til Dagens Nyheter.

Sverige er et af de få lande, der har valgt ikke at lukke samfundet ned under coronakrisen. I stedet har skoler, restauranter og barer holdt åbent den seneste måned. Som konsekvens er antallet af smittede og døde væsentligt højere i Sverige, end det er i Danmark.