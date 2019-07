Svensk flyulykke er den værste i 30 år: Nu kan det tage et år at frem til, hvad der skete

Hvad der præcist skete, er der ingen, der ved. Dog ved man, at GippsAero GA8 Airvan-flyet søndag klokken 14.13 udsendte første SOS. Ikke længe efter så vidner flyet dreje omkring og ukontrolleret styrte mod jorden.

Der var ni personer om bord. De var fløjet ud op mod 45 minutter tidligere for at springe ud fra flyet i faldskærm. Ingen overlevede styrtet, som er den værste flyulykke i Sverige siden 1989, oplyser Sveriges Radio.

Nu er det op til den svenske havarikommission at finde ud af, hvorfor flyet styrtede til jorden. Dette kan dog blive svært, idet flyet, der er lille og kun udstyret med en enkelt motor, har ikke nogen sort boks med datalagring, som efterforskerne kan gennemsøge for svar.

I stedet må de forhøre vidner om, hvad de så, da flyet styrtede og gennemgå mobiltelefoner og iPads fundet om bord på flyet eller i det område nær den nordsvenske by Umeå, hvor flyet styrtede ned. Dette kan tage op mod et år.

Hans Kjäll, der er ekspert i flysikkerhed, siger til det svenske nyhedsbureau TT, at det kan blive svært for havarikommissionen at finde årsagen til flystyrtet.

»Havarikommissionen vil støde på umiddelbare vanskeligheder, eftersom der ingen sort boks er om bord på denne type fly. De må afhøre vidner, undersøge vragdele, undersøge videoer,« siger han til TT.

Aftonbladet har bragt en video, som et vidne har taget af flyet, mens det styrter mod jorden. På videoen kan man se flyet styrte direkte mod jorden med næsen først, mens det drejer om sig selv i høj fart. Ifølge vidnet, der har taget videoen og senere lokaliseret vraget, så det ud som om, at den ene vinge var brækket af flyet, allerede mens det var i luften.

Senere ser vidnet vragdelene falde fra himlen – efter flyet. Vragdelene falder i vandet, fortæller vidnet til Aftonbladet.

»Den ene vinge er brækket af, det er den, som rammer overfladen lidt senere. Den brækkes af i luften,« siger vidnet, der hurtigt mod marken, hvor flyet styrtede og her fandt flyet 40-50 meter fra et hus.

»Der ligger personer både uden for og inde i flyet,« fortæller han til Aftonbladet.

Et andet øjenvidne, Henrik Sahlin, siger til Sveriges Radio, at flyet »så ud som om, det manglede en vinge,« da det styrtede mod jorden.

»Og lidt senere kom der flere vragdele, som fulgte efter flyet.«

Et tredje øjenvidne fortæller Sveriges Radio, at hun først hørte et højt smæld fra flyet, mens det befandt sig i luften, inden det styrtede mod jorden.

Ifølge Hans Kjäll er der en langt højere ulykkesrate med mindre fly, end den er med store passager- og transportfly. Det er imidlertid unormalt, at fly, der transporterer faldskærmsspringere, forulykker, idet der typisk er lavere risiko for flyulykker under faldskærmsudspring:

»Man er tæt på land, så det er ikke svært at nødlande, ligesom man har en bedre fornemmelse af vejret, så det er nemt at afbryde flyvningen,« siger Hans Kjäll til TT.

Alle omkomne kom fra Norrbotten og Västerbotten, de to regioner, der omkranser Umeå, hvor flyet styrtede ned. Alle ni er svenske statsborgere.

»Det er værste scenarie, man kan forestille sig ved faldskærmsudspring. Man sidder med faldskærme på, men det er svært at komme ud af et fly, som ender i en ukontrolleret spin, næsten umuligt. G-kræfterne er for store,« siger Hans Kjäll til TT.