Stadig i tvivl om vaccinen? Så se de her tal

99,5 procent af de coronarelaterede dødsfald de seneste seks måneder gik ud over personer, der ikke var vaccineret.

Det fastslår ny data i et internationalt studie foretaget af Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA.

CDC-direktør Rochelle Walensky kalder den nye statistik »forbløffende« og forklarer, at det betyder, at næsten enhver virusforbundet død nu kan forhindres.

»Enhver lidelse eller død i forbindelse med covid-19 er tragisk. Med vacciner kan den lidelse og det tab helt undgås.«

Det skriver Forbes.

Walensky forklarede ved en pressebriefing i Det Hvide Hus torsdag, at udfordringen den kommende tid bliver de stater og områder, hvor antallet af personer, der takker ja til en vaccine, er faldende.

Disse samfund er »vores mest sårbare«, sagde Walensky og forklarede, at CDC allerede er begyndt at se »øgede sygdomsrater« i nogle af de områder, hvor deltavarianten er ved at få godt fat.

Næsten alle stater i USA er genåbnet, men landet lider under, at vaccinationsraterne er drastisk bremset over hele landet, hvor mindre end halvdelen af ​​alle berettigede amerikanere nu er fuldt vaccineret, selvom USA har været i gang længe med sit vaccinationsprogram.

Taber fart

Præsident Joe Biden erklærede tidligere på året, at det er en målsætning at have givet syv ud af ti voksne amerikanere den første coronavaccination inden USAs nationaldag 4. juli.

Men den ambition er skrottet.

»Vi tror, at det vil tage et par uger mere, inden 70 procent af alle voksne har fået mindst ét stik,« sagde Jeffrey Zients, der leder Det Hvide Hus' coronaindsats i slutningen af juni.

Målet omfattede amerikanere på 18 år og derover. Amerikanerne er dog tæt på med 66-67 procent af befolkningen vaccineret.

70 procent af alle amerikanere på 30 år eller ældre har fået mindst én vaccination.

Det går mere langsomt med vaccinerne i de sydlige delstater som Mississippi, hvor 45 procent har fået første stik og 37 procent er færdigvaccinerede. Det er særligt problemer med at få unge til at blive vaccineret, der medfører, at vaccineudrulningen taber fart, skriver Ritzau.

Vaccinationskampagnen har tabt fart siden april, da der i hele USA blev givet 3,4 millioner vaccinationer på en enkelt dag, da det var på sit højeste. Nu lyder gennemsnittet på omkring 850.000 stik om dagen i hele landet.

Vaccinerne fra Pfizer/BioNTech, Moderna og Johnson & Johnson er alle godkendt til brug i USA.