Stadig flere lande anbefaler mundbind: Nu vil Danmark afklare effekten en gang for alle

At bære mundbind eller ikke at bære mundbind? Det har været et af kernespørgsmålene, siden coronasmitten for alvor tog fat i marts.

I flere asiatiske lande er det kulturelt betinget at bære mundbind – pandemi eller ej, mens mundbind er noget, som ligger meget langt fra europæisk- og amerikansk kultur.

Alligevel anbefaler Trump-administrationen nu den amerikanske befolkning at bære mundbind i det offentlige rum. Anbefalingen kommer fra landets Center for Disease Control (CDC), der beskriver tiltaget som en forholdsregel, der er til for at beskytte andre snarere end personen, der bærer mundbindet.

Flere lande rapporterer om mangel på essentielle værnemidler som ansigtsmasker. Maskerne som sundshedspersonale mangler, er såkaldte N95-masker, også kaldet FFP2-masker, som filtrerer cirka 95 procent af alle partikler fra. Det er ikke masker som disse, men derimod almindelige mundbind og tørklæder, som den amerikanske offentlighed nu bliver rådet til at bære.

Alle kan være smittespredere – også selv om man ikke har symptomer – og det er denne smitterisiko, mundbindene ifølge CDC skal medvirke til at mindske.

Ikke kun USA har justeret sin anbefaling på dette område. Det franske sundhedsakademi, Académie Nationale de Médecine, vedtog fredag, at anbefale ansigtsmasker i det offentlige rum. Den franske regering annoncerede efterfølgende, at »alternative masker« som mundbind burde benyttes af borgerne.

Flere lande har taget skridtet videre. I Østrig er det nu obligatorisk at bære mundbind, når man køber ind i supermarkeder, mens Tyrkiet har påbudt alle at bære mundbind, når de rejser med offentlig trafik i storbyen Istanbul.

Singapore, Hongkong, Sydkorea og Japan er blandt de lande, som har formået at inddæmme smittespredningen af coronavirus. De er også blandt de lande, hvor borgere konsekvent bærer mundbind i det offentlige rum.

»En falsk tryghed«

Ifølge Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, er der stadigvæk ikke nogen grund til at bære mundbind i Danmark uden for sundhedsvæsenet.

Ved fredagens pressemøde kaldte han mundbind for en »falsk tryghed« og understregede, at styrelsen ikke har set dokumentation for, at mundbind skulle reducere risikoen for coronasmitte i det offentlige rum.

Netop dette vil danske forskere nu teste. Salling Fondene har i den forbindelse doneret fem millioner til forskere fra fire hospitaler i Region Hovedstaden, lyder det fra en pressemeddelelse fra Rigshospitalet.

Forskningen skal ifølge Rigshospitalet afdække effekten af mundbind en gang for alle.

»Hvis dette studie viser, at et så enkelt og billigt tiltag som at anvende mundbind reducerer covid19-smitten, vil det kunne redde liv og spare ressourcer i sundhedsvæsenet,« siger Henning Bundgaard, professor i kardiologi.

WHO holder fast

Verdenssundhedsorganisation (WHO) anbefaler endnu ikke raske borgere at bære mundbind i det offentlige rum.

Ifølge Professor David Heymann, en af WHOs ledende epidemieksperter, har nye tal fra Hongkong, som endnu ikke er offentliggjort, ført til en genovervejelse, skriver The Guardian.

»WHO debatterer, hvorvidt der er beviser for, at vi bør ændre retningslinjer,« lød det fra David Heymann under en pressekonference onsdag.

Et studie fra 2005 konkluderer, at mundbind anvendt uden for sundhedsvæsenet kan reducere respiratorisk smittende virusser med cirka ti procent.

Selv om det er et beskedent tal, kan ti procent have en kæmpe effekt, når der er tale om millioner af mennesker, fortæller Sten Vermund, rektor for Yale School of Public Health, til The Wall Street Journal.

Studier viser, at almindelige mundbind beskytter borgerne omkring personen, der bærer mundbindet, fremfor den som bærer mundbindet. Det vil sige, at maskerne ikke er særligt effektive, hvis man selv forsøger at undgå smitte.