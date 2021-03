Spanien skal teste firedages arbejdsuge: Erhvervsledere kalder det »galskab«

Det lyder vel for godt til at være sandt: En weekend, der er blevet en dag længere, og en arbejdsuge på fire dage.

Ideen har da også været diskuteret i lande lige fra Danmark og Tyskland til New Zealand, men uden at der for alvor er gjort mere ved det. Nu har Spanien som det første land imidlertid godkendt et forslag, der skal teste firedagesarbejdsugen.

Det skriver flere medier, efter at den spanske regering har lanceret et pilotprojekt for virksomheder. Det var det venstreorienterede parti Más País, der tidligere i år fremlagde ideen.

»Med en firedages arbejdsuge på 32 timer tager vi hul på en af vor tids vigtigste debatter: den mentale sundhed,« siger partileder Inigo Errejon til det spanske medie El Plural.

Forslaget skal ifølge Errejon øge produktiviteten, forbedre den mentale sundhed og give en bedre balance mellem arbejds- og privatliv.

»Spanien er et af de lande, hvor medarbejderne arbejder i flere timer end det europæiske gennemsnit, men vi er ikke blandt de mest produktive lande,« forklarer Errejon, der mener, »at det at arbejde flere timer ikke er lig med et bedre stykke arbejde«.

De nøjagtige detaljer for projektet er undervejs, men forventes at give virksomheder mulighed for at afprøve en reduceret arbejdsuge med minimal risiko, idet eventuelle tab til en vis udstrækning vil blive dækket af staten.

Projektet har mødt modstand blandt en række erhvervsledere, der kalder forsøget for »galskab« i kølvandet på landets værste recession siden borgerkrigen.

»At komme ud af denne krise (pandemien, red.) kræver mere arbejde, ikke mindre,« udtalte Ricardo Mur, der er en del af erhvervssammenslutningen CEOE, om projektet.

200 virksomheder forventes at være en del af forsøget, der vurderes at kunne begynde i efteråret 2021.