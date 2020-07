Skribent forlader The New York Times – og revser sine »woke« kolleger: »Twitter er blevet avisens redaktør«

Der foregår en intern kulturkrig på verdens mest berømte avis, og nu er en af de mest fremtrædende frontkæmpere deserteret.

Bari Weiss, en kendt debatskribent og redaktør hos The New York Times, har sagt sit job op. Og på vejen ud revser hun avisen for ikke længere at gå i trit med den brede befolkning og for ikke at turde bringe indlæg, som »sagtens kunne blive bragt for bare to år siden.«

I et opsigtsvækkende opsigelsesbrev skriver Bari Weiss, at Twitter nu er blevet avisens »ultimative redaktør«. Skribenterne skriver kun ting, som vil blive anerkendt hos en smal elite på det sociale medie, hævder hun. Weiss beskylder sine kolleger for at have skabt et arbejdsmiljø, hvor man bliver udskammet, hvis man ikke har de rigtige holdninger.

Bari Weiss meldte sig ind i kulturkampen hos The New York Times, da avisen bragte et kontroversielt debatindlæg af den amerikanske senator og Trump-støtte Tom Cotton. I forbindelse med Black Lives Matter-demonstrationerne skrev Cotton indlægget »Send in the Troops,« hvor han opfordrede militæret til at gribe ind og anvende magt over for uromagere i tilfælde, hvor politiet ikke alene kunne stoppe demonstranter, der brød loven.

Mange læsere sagde deres abonnement op på avisen, efter indlægget blev bragt. Det blev set som en opfordring til vold, og internt på avisen skabte det store spændinger.

Avisens »borgerkrig«

Flere end 800 medarbejdere underskrev et protestbrev, hvori de heftigt kritiserede redaktørerne for at have trykt indlægget. Efter et stort medarbejdermøde meddelte den øverst ansvarlige for avisens debatredaktion, James Bennet, at han forlod sit job – blandt andet fordi han ikke havde læst indlægget.

På det store medarbejdermøde var Bari Weiss en af de få, som forsøgte at forsvare James Bennet. På Twitter skrev hun samme dag, at hvis holdningen om at sende militæret ind mod urolighederne var »over grænsen«, så har avisen besluttet, at halvdelen af amerikanerne har holdninger, der er »over grænsen«, og henviste til en meningsmåling, som viste, at 58 pct. af amerikanerne mente, det var en god idé, at militæret hjalp politiet under Black Lives Matter-demonstrationerne.

På Twitter hævdede Weiss også, at der foregår en »borgerkrig« blandt avisens medarbejdere. På den ene side står de især unge »wokes«, skriver hun. Woke er en betegnelse for personer, der påpeger og er bevidste om den racisme, kønsdiskrimination og sociale uretfærdighed, som særligt minoriteter er udsat for i samfundet. Denne gruppe forsøger at holde upopulære holdninger ude af avisen, siger Bari Weiss.

På den anden side står den gamle garde, hævder hun. Medarbejdere, der ifølge Weiss typisk er over 40 år, og som tror på »liberale kerneværdier såsom ytringsfrihed«. Det er den gruppe, hun selv tilhører.

The civil war inside The New York Times between the (mostly young) wokes the (mostly 40+) liberals is the same one raging inside other publications and companies across the country. The dynamic is always the same. (Thread.) — Bari Weiss (@bariweiss) June 4, 2020

I sit opsigelsesbrev hævder Bari Weiss, at hun siden Tom Cotton-sagen er blevet udsat for »konstant mobning fra kolleger«, som er uenige i hendes synspunkter. Hun hævder, at hun er blevet kaldt »nazi« og racist, og at kolleger åbent har kritiseret hendes person og arbejde på avisens intranet.

Politisk er Bari Weiss ifølge sig selv »hjemløs«, men hendes holdninger ligger typisk længere til højre end den gennemsnitlige debatskribent hos The New York Times. Hun blev ansat i 2017 for at repræsentere de »mange nuancer af konservatisme og liberalisme«. Selv mener hun, at hendes ansættelse var en direkte konsekvens af, at avisen efter Donald Trumps valgsejr i 2016 havde indset, at de knap forstod det land, de skulle dække.

Et smalt publikum

Nu mener Bari Weiss ikke længere, at hendes holdninger bliver tolereret blandt hendes kolleger. Og derfor kan hun ikke længere udføre sit arbejde, skriver hun.

»Den nuværende avis er mere og mere en avis for dem, der lever i en fjern galakse – en, hvis bekymringer ligger helt fjernt fra de fleste menneskers liv,« skriver hun i opsigelsesbrevet.

Hun hævder, at avisens journalister udvælger og skriver deres historier, så de får anerkendelse – eller i hvert fald ikke kritik – fra et smalt Twitter-publikum.

»Historier bliver udvalgt og fortalt, så de tilfredsstiller det smalleste publikum i stedet for at tillade en nysgerrig offentlighed at læse om verden og drage deres egne konklusioner.«

Bari Weiss var for nylig medunderskriver på et brev, hvor 150 fremtrædende tænkere, forfattere og debattører kritiserede den såkaldte »cancel-kultur«. Underskriverne mener, at »cancel-kulturen« fører til, at man boykotter, fyrer og censurerer personer, som man ikke er enige med.

Blandt underskriverne var blandt andre Salman Rushdie, feministen Gloria Steinem, forfatteren J.K. Rowling og filosoffen Noam Chomsky.