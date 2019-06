Skal du på badeferie i Europa? Her får du det reneste badevand

Skal du på badeferie i år? Så bliv i Europa. Her er 85 procent af badestrandene nemlig velsignet med badevand i »fremragende« kvalitet, viser en ny undersøgelse fra Europa-Kommissionen. Det er den højeste karakter, en badestrand kan få.

Undersøgelsen viser også, hvor i Europa badevandet er særligt i top.

På Cypern har over 99 procent af badestrandene »fremragende« vandkvalitet, på Malta er det 98,9 procent af badestrandene, der scorer så højt, i Østrig får 97,3 procent af strandene topkarakter, og i Grækenland er det 97 procent af de testede badestrande, der har fremragende badevandskvalitet.

Til gengæld er der flest badestrande med dårlig vandkvalitet i Italien, Frankrig og Spanien. Men det er kun mellem 1,6 og 2,2 procent af strandene, der får en lav score her. I Frankrig er 78,8 procent af strandene i fremragende stand, mens det samme kan siges om 87 procent af Spaniens strande og 90 procent af Italiens strande.

Danmark placerer sig på en 11.plads på listen. Her er 87,4 procent af landets badesteder i »fremragende« kvalitet.

Tilfredshed, men ingen sovepude

Ifølge EU-kommissær for miljøet, maritime affærer og fiskeri, Karmenu Vella, er det resultater, som er værd at fejre – også selv om miljøet stadig lider under klimaforandringer og CO 2 -udslip på tværs af Europa.

»Det er godt at fejre de grønne succeshistorier i EU,« siger han i en pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen.

Han hæfter sig ved, at den vedvarende overvågning af badevandskvaliteten i EU nu har gjort det muligt for endnu flere badestrande at få fremragende badevand. Han glæder sig også over, at resultaterne kan få positive konsekvenser for europæiske badegæster:

»Vores pålidelighed tillader dig at træffe klare valg om, hvor du har lyst til at springe i vandet henne denne sommer.«

Den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur (EEA), Hans Bruyninckx, glæder sig også over resultaterne.

»Vores rapport bekræfter, at medlemslandenes bestræbelser i de seneste 40 år, særligt inden for spildevandsbehandling, har betalt sig. I dag kan de fleste europæere nyde fremragende badevandskvalitet,« siger han, inden han advarer om, at miljøkampen ikke dermed er vundet:

»Men det er kun en af mange komponenter – fra at tackle plastikforurening til at beskytte havliv, som vi bliver nødt til at arbejde på for at få sundere have, søer og floder,« siger han.