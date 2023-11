Situationsrapport: »De forsøger at få lagt en ring rundt om den nordlige del af Gaza«

Dagens udvikling tyder på, at Israels militær er ved at save Gazastriben midtover. Dermed kan hæren afskære Hamas og metodisk forsøge at nedkæmpe modstanden bid for bid, imens modstanderen har svært ved at sende forstærkninger, lyder ekspertvurderingen i dagens situationsrapport fra Gazakrigen.